¡¡¸µ£Ê£Ò£Áµ³¼ê¤ÎÆ£ÅÄºÚ¼·»Ò¤µ¤ó¤¬¡¢ºÇ¿·»Ñ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡£²£µÆü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£°úÂà¤òÊó¹ð¤·¤¿ºòÇ¯£±£±·î°ÊÍè¤È¤Ê¤ëÅê¹Æ¤Ç¡Ö¾¯¤·Á°¤Î¤ªÏÃ¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡×¤È½ñ¤»Ï¤á¤ë¡£¡Ö£¸·î£²£¸ÆüÌçÊÌ¶¥ÇÏ¾ì¤Ë¤Æ¡¢£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¤ÎÀ¸ÇÛ¿®¤È¥Ö¥ê¡¼¥À¡¼¥º¥´¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÎÍ¶Æ³ÇÏ¤Ë¾è¤ë¤ª»Å»ö¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÊÑµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢ÌçÊÌ¶¥ÇÏ¾ì¤Î´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÌçÊÌ¶¥ÇÏ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÍ¶Æ³ÇÏ¤Ç¾è¤Ã¤¿¥á¥¸¥í¥´¥¼¥ó¤Ï¶¥ÇÏ³Ø¹»À¸¤Î»þ¤Ë¼ø¶È¤Ç¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÇÏ¤Ç¤·¤¿¡£Ìó£±£°Ç¯¤Ö¤ê¡©¤ÎºÆ²ñ¤Ç¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Âç¹¥¤¤ÊÇÏ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Þ¤¿¾è¤ë¤³¤È¤¬´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë²ñ¤Ã¤¿¥á¥¸¥í¥´¥¼¥ó¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤»Ñ¤Ë¤Û¤Ã¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤êºÐ¤ò½Å¤Í¤¿µ¤¤â¤·¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤À¤«´¶³´¿¼¤¤»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤Èµã¤¾Ð¤¤¤Î³¨Ê¸»ú¤ò¤Ä¤±¡¢¡Ö¼Ì¿¿¤ÏÊ¿¾¾¤µ¤È¤·¤µ¤ó¤Ë»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡Í¶Æ³ÇÏ¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ë»Ñ¤ä¡¢ÇÏË¼¤Ç»£±Æ¤·¤¿°ìËç¤â¡£¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖºÚ¼·»Ò¤Á¤ã¤ó¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ªÇÏ¤µ¤ó¤¬¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤ÆåºÎï¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Öµ×¡¹¤ËºÚ¼·»Ò¤Á¤ã¤ó¤ò¸«¤ì¤Æ´ò¡Ê¤¦¤ì¡Ë¤·¤¤¡×¡Ö¤ª¸µµ¤¤½¤¦¤Ç²¿¤è¤ê¤Ç¤¹¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÇÏ¾å¤¬¤è¤¯»÷¹ç¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Æ£ÅÄ¤µ¤ó¤ÏºòÇ¯£±£°·î¤Ë°úÂàÆÏ¤òÄó½Ð¤·¡¢Æ±·î£±£±ÆüÉÕ¤Ç£Ê£Ò£Á¤Îµ³¼êÌÈµö¤¬¼è¤ê¾Ã¤·¤È¤Ê¤ê¡¢ÅÅ·â°úÂà¡£¤ª¤è¤½£¸Ç¯È¾¤Îµ³¼êÀ¸³è¤ËËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£¤½¤Î¸åº£Ç¯£´·î¤ËÌçÊÌ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì¡£°úÂà¸å½é¤á¤Æ¸ø¤Î¾ì¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¡¢¸½ºß¤ÏµÜºê¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡££¸·î£²£¸Æü¤Ë¤ÏÌçÊÌ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ö¥ê¡¼¥À¡¼¥º¥´¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î½ÐÁöÇÏÆþ¾ì¤ÇÍ¶Æ³ÇÏ¤Ëµ³¾è¤·¡¢À¸ÇÛ¿®¤Ë¤â»²²Ã¤·¤¿¡£