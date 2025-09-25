最も速い100メートル四足歩行認定

21日まで熱戦が続いた陸上の世界選手権東京大会。その裏では日本人による“100メートル走”のとんでもない記録が誕生していた。ギネス世界記録の公式Xが実際の動画を公開。視聴者からは「すごい」「ライルズもびっくり」など驚きの声が相次いでいる。

鮮やかなクラウチングスタートから、そのまま頭をあげると思いきや、頭は下向きのまま、手も使って四足歩行で加速していく男性。声援と拍手を背に100メートルのタータン上を猛スピードで駆け抜けた。同公式Xは「ギネス世界記録『最も速い100メートル四足走行』達成」と動画付きで速報している。

同Xによると男性は、鳥取県米子市在住の米江龍星さん。走り終えた米江さんは「14秒55」の記録アナウンスを聞くと、その場で大きくジャンプしてガッツポーズ。男子100メートルで銅メダルを獲得したノア・ライルズ（米国）のルーティンを彷彿とさせる身体能力の高さを見せつけていた。

投稿には、ユーザーから「中一の陸上部とかがこれの横で走ったら負けるんか…」「本気で彼が二足で走ったら10秒台はイケそう」「雑巾掛け早そう」「これも世界陸上やオリンピックに入れてほしいですw」「ライルズより飛んでて草」「よくここまで綺麗にまとめて走りきれるなーすごい」「ライルズもびっくりの跳躍」と驚きの声が相次いでいた。



（THE ANSWER編集部）