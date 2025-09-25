え、え、トラックが下がってくる…！

NEXCO中日本東京支社が2025年9月21日、公式Xにある動画を投稿しました。

【怖すぎる!!】これが「無人のまま後退するトラック」の映像です（動画で見る）

この動画は、料金所のそばに停車していた高速道路パトロールカーのドライブレコーダーが記録したものです。映像には、トラックが料金所のレーン内に停車して運転手がクルマから降りた後、ゆっくりと後退していく様子が収められています。

「おーい！トラックが…！」「なーにやってんだ!!」――動画は緊迫した現場の様子を伝えています。幸い、運転手と付近にいたパトロール隊員がすぐさま異変に気付き、トラックは10mほど後退した所で停車したそうです。

無人のまま後退した原因は、トラックの運転手がサイドブレーキをかけずにクルマから降りてしまったことでした。料金所にはわずかな傾斜がついていたのです。

もし後続車があれば大惨事にもなりかねないだけに、「気をつけよう」「よく確認しないと….」「降車時はサイドブレーキかけるの当たり前では…？」など、危険な状況に対する多くのコメントが寄せられました。

NEXCO中日本は、この投稿のなかで「車両から降りる際（停車・駐車ともに）は、シフトの確認とサイドブレーキを確実に掛けてください」と呼びかけています。