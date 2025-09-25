『水野真紀の魔法のレストラン』夢の「関西オールスターおせち」発表 放送開始25年目で豪華メニュー実現【一覧】
MBSテレビ『水野真紀の魔法のレストラン』（毎週水曜 後7：00 ※関西ローカル）が、夢のスペシャルおせち「関西オールスターおせち 2026」を限定販売する。
【写真】『水野真紀の魔法のレストラン』「関西オールスターおせち 2026」全容
同番組は、2001年4月に放送スタートし、25年目を迎えた。この感謝の気持を込めて、関西が誇るスターシェフ考案の豪華料理と、関西の名店の味が三段お重に集結する。おせちの詳細は、10月1日午後7時から放送の番組内で紹介し、同時刻から特設サイトで予約開始。
販売数量3000個（先着順、完売次第終了）、価格3万9800円（税込）。お届け日は12月末（冷凍）。
■「関西オールスターおせち2026」内容
●壱の重＝番組レギュラーシェフの味が集結！和食・フレンチ・中国料理の一流シェフが今回の為だけに豪華レシピを考案！（計10品）
和食「萬亀樓」小西雄大シェフ
享保七年の創業から300年 15年連続ミシュランガイド二つ星
祝い肴
・数の子の西京漬け
・黒豆と栗きんとんのようかん
・田作り海苔風味
・たたきごぼうカレー味
フレンチ「神戸北野ホテル」山口浩シェフ
「現代の名工」「黄綬褒章」フランス「オフィシエ勲章」など数多くの賞を受賞
・黒毛和牛のローストビーフ
・チキンガランティーヌ
・ロブスターのオーロラソース和え
中国料理「中国菜エスサワダ」澤田州平シェフ
オープンわずか1年でミシュラン一つ星を獲得、その後6年連続一つ星
・フカヒレ姿造り しょうがソース添え
・アワビのオイスターソース煮 筍と椎茸を添えて
・青梅の中華甘露煮
●弐の重＝人気店・名店・行列店の味をマホレスおせちだけのオリジナルレシピで！関西ど定番グルメが集結その（1）（計6品）
食べログ大阪ラーメン1位（※9月10日時点）「カドヤ食堂」
・燻製黒豚チャーシュー
ミシュランガイドビブグルマンの焼き鳥店「あやむ屋」
・紀州うめどりの照り焼き
創業85年の一級品の海産物・佃煮等を扱う兵庫の老舗「樽屋五兵衛」
・いかなごのくぎ煮 柚子を添えて
練り物一筋149年 大阪の老舗かまぼこ店「大寅蒲鉾」
・雲丹と数の子のかまぼこ
バームクーヘンが有名な滋賀の洋菓子店「クラブハリエ」
・ショコラバームmini苺みるく
新進気鋭 小住シェフの大行列パティスリー「マサヒコオズミパリ」
・吉祥のフィナンシェ三種セット
福実フィナンシェ（無花果いちじく＆アールグレイ）
紅実フィナンシェ（柘榴ざくろ＆フランボワーズ）
黒実フィナンシェ（黒胡麻）
●参の重＝関西と定番グルメが集結その（2）（計6品）
昭和32年から愛され大阪産（もん）にも認定「阪神名物いか焼き」
・紅白プレミアムいか焼き
ねぎ焼き発祥の行列店「ねぎ焼やまもと」
・鴨ねぎ焼
創業から70年以上 神戸で愛され続ける豚まん・点心の名店「三宮一貫楼」
・タコとフカヒレの焼売
昭和4年創業 いわずと知れた串かつの老舗行列店「串かつだるま」
・どて焼き風煮しめ
奈良名物・柿の葉すしの老舗「柿の葉すし本舗たなか」
・炙りさわらの柿の葉すし
●スペシャルおまけ
食べログカレー百名店に連続選出「王様のスプーン」
・新春欧風スパイスカレー
※スペシャルおまけとしてお重の外に付属
※料理の写真はイメージ
※食材の仕入れ状況等により、内容が変更になる可能性あり
