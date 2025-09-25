◇MLB ドジャース 5-4 ダイヤモンドバックス(日本時間25日、チェイス・フィールド)

ドジャースの佐々木朗希投手がメジャー復帰を果たしました。この日はリリーフ起用となるも、1イニングを三者凡退と好投。試合後に、ロバーツ監督がその姿を称賛しました。

ロバーツ監督は、佐々木投手の堂々としたピッチングについて「彼はまるで別人のように見えました。以前よりも自信と確信が増していると思います。それに今年の序盤よりも球の勢いも明らかによくなっていました」とコメント。

今季、佐々木投手はケガなどに苦しむシーズンとなりましたが、ロバーツ監督は「彼がプレッシャーに押しつぶされることは心配していませんでした。彼は生まれてからずっと、自国の大きな試合で投げてきた選手だからです。だから、彼の実力がどう発揮されるかを見ることに集中しました。結果として、彼はチームに大きな後押しを与えてくれました。次の登板でこの勢いを維持し、自信を積み重ねていけるかどうか楽しみにしています」と語ります。続けて「このシーズンで彼はいろいろ学んだんだと思います。苦労したこと、試合に出られなかったこと、3Aにいたこと、リハビリ、そして復帰してからはチームの力になりたいと願っています。彼の成長とこれまでの努力を本当に誇りに感じています」と称賛しました。

試合後にはまだ佐々木投手と言葉を交わさなかったというロバーツ監督。その理由について「チームメートは彼の活躍にとても喜んでいると思いますし、彼も今夜自分が良い仕事をしたとわかっているので、そのままチームメートと一緒に祝わせてあげたいと思ったんです」とコメント。今後の起用については「明日は確実に休みで、金曜日に投げてもらうつもりです。まずはそこから進めていくという感じでしょうか」と明かしています。