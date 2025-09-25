LAGOM（ラゴム）から、 水のようなみずみずしさで素早く洗える、ブランド人気 No.1の朝用洗顔料ジェルトゥウォーター クレンザーと、 生クリームのようなもっちり泡でメイク汚れまで落とす夜用洗顔料マイクロフォーム クレンザーに、実り豊かな季節を思わせる、芳醇なシャルドネの香りが数量限定で2025年10月31日（金）に再登場。

■シャルドネの香り

「ジェルトゥウォーター クレンザー」は、夜のあいだ肌に浮き出た皮脂や不要な角質をしっかりと浮き上がらせてオフする、ぷるんとしたジェルタイプの朝用洗顔料。爽やかな清涼感と芳醇な果実味を併せ持つシャルドネの香りに包まれながら肌に伸ばすと、軽い感触とともに素早く水に変化し、すっきりとみずみずしく洗い上げてくれる。

「マイクロフォーム クレンザー」は、まるで生クリームのような、もっちりとしたきめの細かい泡で洗う至福のクレンジング。爽やかな清涼感と芳醇な果実味を併せ持つシャルドネの香りに包まれながら、メイク汚れはもちろん毛穴汚れや老廃物までキレイに絡めとって洗い上げてくれる。

■商品情報

株式会社アリエルトレーディング

ジェルトゥウォーター クレンザー（CH）（朝用洗顔）220mL 2,310 円(税込)

マイクロフォーム クレンザー（CH）（洗顔料・メイク落とし）150mL 2,200 円(税込)