金沢市の小学校で先日、地域の枠を超えた運動会が開催されました。災害が相次ぐ中で、「自分たちも何かできることをしたい」という子どもたちの声が形になった「防災運動会」です。

楽しみながら学ぶ 命を守る知恵

金沢市中央消防署職員「消火器見たことあるかな？」

子ども「ある！ある！幼稚園で見た！」「俺も！」

水の入った消火器で的を倒したり、消防ホースを転がしてボウリングをしたりと、子どもたちは、ゲーム感覚で楽しみながら防災知識を学びます。

子どもたちの「やりたい」が原動力

金沢市の新神田校下少年連盟と子ども消防クラブが企画した「防災運動会」。金沢市中央消防署のほか、米丸分団や8月に水害に見舞われた大浦地区防災士会の協力を得て開催されました。

新神田校下少年連盟 石黒佳恵 委員長「子どもたちの方から自分たちでできることをたくさん考えたいということで（能登半島地震の）発災のあと、募金活動をさせて頂いたりとか自分たちでできることを考えたりとかしてたんですけど、ぜひ運動会をしてみたいということで小学校の校長先生とも相談させていただいて開催できることになった。」

防災について学びながら、自分たちにできることを話し合ってきた子どもたち。その思いが形になった防災運動会。開催に向けて子どもたちをサポートしてきたのは、金沢大学のボランティアグループです。

金沢大学ボランティアさぽーとステーション 間山春太郎 副代表「こどもたちにいろんな防災関係の意識を高めることに関われるということで参加しました。勉強としてという形ではなくいろんな遊びや体験を通して楽しみながら防災を学べるというのはとても良い機会だなというふうに思います。」

地域を超えてつなぐ 水害の教訓

ダンボールベッドの作り方を教えていたのは、大浦校下防災士会のメンバーたちです。

大浦地区は8月上旬の大雨で大規模な冠水被害を受け、小学校に避難した住民が帰宅できないという事態も発生しました。

大浦校下防災士会 折池光徳さん「その辺の（当時の）映像スライド上映しようと思ってますのでそこでみなさんに広く知ってもらおうと思っています。」

参加した保護者「持ち出し袋準備したりとか、避難場所（の確認）小学校くらいしか意識はないですけど、あとは自分の家の二階。」

地域を超えて防災について考える機会になりました。

「いざという時」のために 親子で学ぶ救命の輪

心臓マッサージやAEDの使い方も学んだ子どもたち。

子ども「心臓を押してました。本当に倒れたときそれが忘れてなかったらできると思った」

保護者「いざとなるとできるかなという自分が教えてあげられるかなという自分も勉強しようと思いながら見てました。」

災害が頻発する中、子どもたちも自分たちができることを積極的に考えています。

新神田校下少年連盟 石黒佳恵委員長「遊びながら防災を学んでほしかったのでこどもたちの意見を取り入れてやって良かったなと思いました。」

寄り添う大人たちの意識が問われていると感じた防災運動会でした。