石川県七尾市中島町に伝わり、国の重要無形民俗文化財にも指定されている「お熊甲祭（おくまかぶとまつり）」

2024年に豪雨の影響で中止になった祭りは20日、2年ぶりに通常開催され、地域に再び活気が戻りました。

「おいさーおいさー」

威勢の良いかけ声とともに練り歩く高さおよそ20メートルの深紅の枠旗（わくばた）。

2年ぶりの開催に祭りの参加者たちからは笑顔が溢れます。

それぞれの集落から繰り出した神輿と枠旗が、天狗の面をつけた猿田彦（さるたひこ）の先導で、久麻加夫都阿良加志比古（くまかぶとあらかしひこ）神社へと向かいます。

万博でも“枠旗”が会場を盛り上げる

8月、大阪・関西万博で催された「石川の日」では、七尾市中島町小牧（おまき）地区の枠旗が会場を盛り上げました。

その小牧地区からは、今回大小3基の枠旗が参加し、地元の住民と一緒にボランティアのメンバーたちも担ぎ手となって祭りを盛り上げました。

境内に入ると、より一層威勢を増す担ぎ手たち。拝殿の屋根すれすれまで神輿と枠旗を持ち上げます。

参加者「やっと祭りできたなって感じで1年に一度の祭り、みんな楽しみにしてまして、うれしいです」

「島田くずし」で祭りは最高潮に

枠旗が向かう先は、祭り最大の見せ場「島田くずし」が行われるお旅所と呼ばれる広場。

降りしきる雨にずぶ濡れになりながらも、参加者たちは祭りを楽しみます。

地面すれすれまで枠端を傾ける妙技「島田くずし」が披露されると祭りのムードは最高潮に達します。

神奈川からのボランティア「能登のボランティアに被災地支援で来ました。きょうはお祭りを楽しみに来ました。おいさーしてます！おいさー！」

地元の住民「色んな地区で集まりがない中、交流の場としても良い」「最高でーす！」

地震の支援活動で中島町に滞在しているボランティアのメンバーも、地域に根付く祭りの勇ましさを感じていました。

被災地NGO協働センター・島村優希さん「こういう祭りがあるから色んなボランティアの人もボランティアじゃない関わり方で地域外の方が何回も来たい、やりたいと思える地域なんだなと凄く思った」

住民との一体感が高じて、熱い気持ちを抱く参加者もいます。

現地スタッフ・松田空莉さん「初めて人足をして祭りに参加するってこういう感覚なんだって気付いた。すごい一体感が生まれて熱い気持ちになりました」

小牧壮年団OB・加賀淳一さん「たまたま地震が起きてしまったがそれで多くの方がボランティアに入ってこういう関係というのを末永く、毎年来られないかも知れないですが、機会があれば、また遊びに来て一緒に祭りをしてもらえればありがたいです」

祭りが縁で広まった交流の輪が、能登の伝統を守り受け継いでいきます。