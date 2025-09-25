秋篠宮さまと悠仁さまが大阪・関西万博を視察　両親と訪問された経験のある「ブータン」のブースで悠仁さまが英語で感謝の意を述べられる

秋篠宮さまと長男・悠仁さまが、親子おふたりで大阪・関西万博を視察されました。



９月２４日から大阪・関西万博を視察されている悠仁さま。２５日午後からは父・秋篠宮さまが合流され、親子おふたりでさまざまなパビリオンに足を運ばれました。



まず訪問されたのは「オランダ館」。ここでは、水を使って新たな再生エネルギーを作る技術などについて説明を受けられたほか、手に持ったライトで展示物に触れると明かりが変化する仕掛けを楽しまれました。





このほか、複数の国や地域が共同で出展するパビリオン「コモンズＤ」の中にある、ブータンのブースを訪問。ブータンは２０１９年に当時・中学１年生だった悠仁さまが両親と訪問された思い出の場所です。ブースでは、ブータンの観光名所「タクツァン僧院」の模型などを鑑賞されました。悠仁さまは説明役の職員に対して英語で「大変楽しい思い出がございます」とブータンへの感謝の意を述べ、「とても懐かしい」と６年前の訪問を振り返られていたということです。おふたりは２５日、帰京される予定です。