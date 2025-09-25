「二度と犯罪が起こらないよう原因究明を」スイミングスクールで女児ら盗撮被害　“事件の検証が不十分”被害女児の両親が調停を申し立て「何か一石を投じることになる、と声を上げた」

兵庫県姫路市のスイミングスクールで女の子らが盗撮された事件で、「検証が不十分」だとして被害者の両親が調停を申し立てました。



（盗撮被害を受けた娘の母親）「今回の調停によって今後の対策、二度と犯罪が起こらないよう、原因究明をしていけたらと思っています」



大阪簡易裁判所に調停を申し立てたのは、兵庫県姫路市の「ＪＳＳ姫路スイミングスクール」の幼児クラスに娘を通わせていた両親です。両親などによりますと、元インストラクターの吉井一磨受刑者（５１）はおととし、この両親の娘を含む、当時このスクールの生徒だった女の子１１人の水着をずらし下腹部を撮影した罪などで、懲役４年の実刑判決を受けました。





吉井受刑者は捜査段階の供述や裁判で「十数年くらい前から働いていて、出勤した半分くらいは盗撮をしていた。防犯カメラで監視されることもなくバレるリスクも低いので、都合がよかった」などと述べました。事件の後、スクール側は対策本部を立ち上げて社内調査を行い、「男性スタッフが女児のトイレの介助はしない」など５つの新たなマニュアルを示したほか、「館内の見回りの強化」など６つの再発防止策を提示しました。しかし、両親が「対策本部の調査報告書」を開示するよう求めたところ、報告書が作成されていなかったことが分かったということです。両親は「報告書もない社内調査では事件が検証されたといえない」として「第三者による十分な検証」などを求めています。（盗撮被害を受けた娘の父親）「最近ニュースの中とかでも出てきますが、子どもたちと接する、塾であったりプールであったりそういった所で、こういった問題が多く出てきていると思います。社会にとって子どもたちは必要な財産だと思いますので、何か一石を投じることになるのではないかということで、声を上げたいと思いました」スクール側はＭＢＳの取材に対し、「第三者委員会については被害者保護の観点から設置しなかった」としたうえで、「弁護士を通じて対応していく」などとコメントしています。