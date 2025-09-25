これからの気象情報です。

25日(木)夜～26日(金)にかけて大雨となるところがありそうです。



◆警報・注意報

現在、県内全域にカミナリ注意報、村上市・粟島浦村・佐渡市に波浪注意報が出ています。



◆26日(金)の天気

・上越地方

午前中は雨が降りやすく、とくに朝は雨脚が強まるところもあるでしょう。

一方、午後は次第に晴れてくる見込みです。



・中越地方

沿岸部では、朝にわか雨のところがありますが、日中は急速に天気が回復するでしょう。

山沿いは、明け方まで局地的に激しい雨が降り、昼ごろにかけて雨雲が残るところもありそうです。



・長岡市と三条市周辺

朝はスッキリしない天気ですが、日中は各地で日差しが届くでしょう。最高気温は28℃前後のところが多くなりそうです。



下越：新潟市周辺と佐渡

夜間は大雨となるところがありますが、朝には雨がやんで次第に晴れてくるでしょう。

最低気温は20℃前後、最高気温は28℃前後の予想です。



・下越：村上市から聖籠町

雨が降るのは25日(木)夜間で、朝からは穏やかな秋晴れとなるでしょう。

日中の気温は、平年より高く27℃前後の予想です。



◆風と波

25日(木)に比べて風が弱まるでしょう。

波の高さは、各海域ともはじめ1.5mの予想です。



◆週間予報

27日(土)は、各地で晴れて過ごしやすい陽気になりそうです。

28日(日)は天気が下り坂に向かい、29日(月)は所々で雨の降り方が強まるでしょう。



夜間は所々で激しい雷雨になりそうです。落雷や道路の冠水などに十分ご注意ください。