2025年9月26日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年9月26日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
12位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
気持ちを上手に伝える工夫をしよう。ボディーランゲージも有効。
11位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
神経質な女性の友達に用心を。うかつな発言で怒らせるかも……。
10位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
古い考え方にとらわれると物事が停滞。発想を切り替えてみて。
9位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
いい加減な返事をすると信用が失墜。よく考えてから返答しよう。
8位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
見栄を張ると失敗しそう。買い物は予算を決めておくこと。
7位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
友人には誠意のこもった対応をして。友情が一気に深まりそう。
6位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
運気は安泰。決まった時間に起きていつも通りに生活しよう。
5位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
雑談をきっかけに苦手な人とも接近。フランクな態度で接して。
4位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
後輩との交流にツキあり。ランチに誘って情報交換すると吉。
3位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
気分がソワソワ落ち着かないときは、音楽を聞いて気分転換！
2位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
成功まであと一歩。本気でパワーを発揮していこう。
1位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
意欲満々な日。直感的に「いける」と思ったことは即実行を！
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)