「お風呂掃除などもってのほか」“交際0日婚”芸人、ネイル披露に「中込さんにやってもらいましょ」の声！
お笑いコンビ・エレガント人生の山井祥子さんは9月24日、自身のX（旧Twitter）を更新。「お風呂掃除などもってのほかです」とつづり、ネイルを披露しました。
【写真】“交際0日婚”で話題の芸人、ネイルを披露
ファンからは「めっちゃ可愛い〜！」「まさにエレガント」「地爪ですか？」「マカロン専用ハンド決定やん」「ネイルもだけど手が本当に綺麗！」や「中込さんにやってもらいましょ」といった声が寄せられています。
(文:堀井 ユウ)
【写真】“交際0日婚”で話題の芸人、ネイルを披露
「マカロン専用ハンド決定やん」山井さんは「爪がかわいくなったので、今後手は、マカロンをつまむためだけに使おうと思います。お風呂掃除などもってのほかです」とつづり、2枚の写真を投稿。花やリボンの柄のおしゃれなネイルを披露しました。
21日に結婚を発表21日に「私事ではございますが、この度飲み友達として親交を深めてきた中込悠さんと結婚する運びとなりました」「“友情結婚”や“交際0日婚”という言葉には当てはまりきらない、私たちならではの結婚。名付けるならば“エレガント婚”でしょうか。どうか温かく見守っていただけると幸いです」と、相方の中込悠さんとの結婚を発表した山井さん。「お風呂掃除などもってのほか」と断言していましたが、2人の新婚生活が気になりますね。
(文:堀井 ユウ)