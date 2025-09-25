2026年度の県内の公立高校の募集定員が発表され、1万1930人と過去最少となりました。募集定員は過去10年減少傾向にあり、過去最少を更新するのは4年連続です。



2026年3月に県内の中学校を卒業する予定の人は、2025年3月の卒業生よりも100人多い1万5224人です。



これに対し、来年度の公立高校の募集定員は今年よりも40人少ない1万1930人で過去最少となりました。指宿高校の普通科が1学級減り、来年度から2クラスになります。2023年度以降、4年連続で過去最少を更新していて、過去10年、募集定員は減少傾向にあるということです。





（県高校教育課・宮永治参事）「今後も生徒数の推移や進路希望状況調査の結果、学校や地域の状況等を総合的に勘案しながら募集定員の策定をして参りたい」公立高校に進学する生徒数の減少については、私学の無償化も一つの側面であると話し、公立高校での学びの魅力や各学校の取り組みをSNSなどで発信していきたいということです。公立高校の入学試験は2026年3月4日と5日に行われ、合格発表は12日です。