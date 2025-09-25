阿部寛さん、芦田愛菜さん、藤原大祐さん、長尾謙杜さん（なにわ男子）、夏川結衣さんらが、 映画『俺ではない炎上』公開前日祭に登壇しました。



上映後の舞台挨拶ということで、阿部さんは “最近カッコいい役が続いていて、久々にこんな惨めな男をやったんですけど、みなさんどうでしたか？” と観客に問いかけました。客席からの温かい反応に安堵した阿部さんは、試写などで視聴済みの人からのコメントを集めたバックパネルにも、「追い詰められていく阿部寛を久しぶりに見られて嬉しい」というコメントを発見すると、 “じゃあ、これからどんどん増やします” と、嬉しそうにしていました。









そんな阿部さん、役作りについては “何も心がけてないですね。真剣にやった方がおもしろいと思った” と、告白。 “裸になるシーンとかは、当日まで「上は着ていいですよね」とか言って断ろうと思ってた” と、裏話を明かしました。









長尾さんは、撮影で印象的だったことを聞かれると “「阿部さん大きいな」って。わかってるんですけど、あらためて見ると「本当に大きいんだ」っていうのが第一の感想でした” と、ニッコリ。一方の阿部さんは、長尾さんの第一印象について “「怪しいな」と思いましたね。役で入ってきてるから” と、返して笑いを誘っていました。









イベント後半には、各登壇者が「阿部さんのことをどういう人だと思っているか」をフリップに書いて回答。「ゆっくりな人」と答えた長尾さんは、 “大人の落ち着きがある方だというのもあるんですけど、ゆっくり喋られる方なんだなと思います。僕のグループのメンバーはみんな関西なので、早口なんです。阿部さんはゆっくりで聞き取りやすい。大人だなって思います” と、「自分の思う阿部さん」を熱弁しました。









回答が出揃うと、「自身をどういう人間だと思っているか」について、阿部さんは「ステキな人」と満面の笑みで回答。シンプルでチャーミングな答えに会場がほっこりする中、阿部さんは “これ言われるのが一番嬉しいですね” と、微笑んでいました。

