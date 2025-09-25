8月31日午前3時過ぎ、熊本市の繁華街の無人販売店に設置された防犯カメラに映った男。商品が入ったケースを激しく揺らすと、一緒にいた人物に止められながら、路上に倒れ込みました。いったい何が起きていたのか?その一部始終をカメラがとらえていました。

熊本市中央区新市街アーケードにある無人販売店。

■前田清鈴記者

「男はこちらのポケモンカードが入ったケースを約10秒間揺らし続けたということです」

防犯カメラに映っていたのは、店に入ってくる男の姿。商品が入ったケースを激しく揺さぶり始めます。酔っぱらっているのか…一緒にいた人物が止めに入りますが、そのまま路上に倒れ込みました。

運営会社によりますと、ケースの中に入っていたのは高い人気から高額でも取引されるポケモンカード。今回の被害で、ケースの中の約50箱のうち40箱ほどがビニールが破けるなど販売できない状態になったといいます。



その商品価値について、店のオーナーは。

■運営会社代表

「同じものをそのまま市場で調達すると、70数万円くらいにはなると思います」

運営会社は警察に被害届を出しましたが、いまだに男は特定されていません。

■運営会社代表

「誰しも間違いを犯すので、名乗り出てほしいなというのがあります」



今回の被害を受け、運営会社はケースの固定を強化するなどの対策を検討しています。