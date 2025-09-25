子どもが独立したら“広すぎる持ち家”は売却すべき？50代・60代から考える“住み替え”の選択肢について解説
なぜ今、住み替えを検討する人が増えているのか？
近年、50代・60代のミドルシニア層を中心に、子育てを終えた後の住まいの見直しをする人が増えています。背景には、次のような事情があります。
・子どもが独立し、空き部屋が増えて生活スペースが持て余されている
・広い家の掃除や庭の管理が負担になってきた
・車がないと不便な郊外に住み続ける不安
・定年後の収入減を見据え、住居費を抑えたい
これらの理由から、「今の家を売却し、生活に合ったサイズ・立地の家に住み替える」ことで、老後の生活をより快適にしたいと考える人が増えているのです。
広すぎる持ち家を手放すメリットとデメリット
表1にて、広いと感じる持ち家を手放す際のメリットとデメリットを確認しましょう。
表1
※筆者作成
住み替えを成功させるための4つのポイント
・目的を明確にする
「老後資金の確保」「駅近への移住」「バリアフリー住宅に住む」など、何のために住み替えるのかを整理しましょう。
・売却のタイミングを見極める
不動産市場の動向や周辺の売却実績を参考に、高値で売れる時期を狙うことが大切です。
・住み替え先の生活利便性を確認する
スーパーマーケット、病院、交通アクセスなど、今後の生活に必要なインフラが整っているかをチェックしましょう。
・老後の資金計画も含めて検討する
売却で得た資金と年金収入などをもとに、無理のない住居費・生活費のバランスを検討することが必要です。
どのような住まいに住み替えるべきか？ 主な選択肢を比較
表2にて、住まいの種類と向いている人の特徴などを確認しましょう。
表2
（サービス付き高齢者向け住宅） 見守りや介護サービスあり 安心とサポートを重視する人 平屋住宅 バリアフリー設計で移動が楽 土地を所有しており、戸建て志向の人
※筆者作成
売却と購入を同時進行する際の注意点
住み替えでは、「今の家を売ってから買う」「買ってから売る」どちらを選ぶかがポイントです。
・先に売却する場合：資金計画が立てやすいが、一時的に仮住まいが必要なこともある
・先に購入する場合：気に入った物件を押さえやすいが、二重ローンになる可能性もあるため資金に余裕が必要
住み替えローンやつなぎ融資などを利用することで、両方をスムーズに進められるケースもありますので、不動産会社や金融機関に事前相談することをおすすめします。
子どもが独立したら、今の家の「広さ」を見直してもよいタイミング
子どもが独立して家族構成が変わるタイミングは、住まいを見直す絶好の機会です。広すぎる家は管理の負担や固定費の重さにつながり、将来的なライフスタイルとのミスマッチを引き起こす可能性があります。
住み慣れた場所から離れることに不安を感じる方も多いですが、今の暮らしに合った住まいに移ることで、生活の質や安心感が高まることも少なくありません。将来の自分たちの生活をイメージしながら、冷静かつ前向きに「住み替え」という選択肢を検討してみてください。
執筆者：FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー