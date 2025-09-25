BTS・JIN、“リアル王子様”に！胸元が大胆に開いたシャツでがっしり体型披露「スタイルやばい」【PHOTO】

ボーイズグループBTSのメンバー、JINがイタリア・ミラノで開催されたファッションショーに参加し、大胆なビジュアルを披露した。

【写真】JIN、「胸元チラリ」な自撮り

去る9月24日、JINはインスタグラムを更新。

キャプションには「#GucciLaFamiglia」というタグをつけるなどして、数枚の写真を投稿した。

公開された写真は、JINが黒いズボンに白いシャツを合わせた姿である。特に、シャツは胸元が深く開いており、普段とは違う大胆な魅力を披露した。シャツの間から垣間見えるがっしりとした身体つきとともに完璧なスタイルが、人々の視線を釘付けにした。

（写真＝JIN Instagram）

写真を目にしたファンからは、「王子様だ」「清純な顔にそうでない身体」「スタイルがやばい」といったさまざまな反応が寄せられていた。

なお、JINは初のソロワールドツアー「RUNSEOKJIN_EP.TOUR」を通じて、9都市18公演をすべて完売させ、アジアのソロアーティストとしてビルボード史上最高記録を達成した。

（記事提供＝OSEN）

◇JIN プロフィール

1992年12月4日生まれ。本名キム・ソクジン。BTSの最年長メンバーで、グループ内ではボーカルを担当している。高校生の頃にドラマ『善徳女王』を見て俳優キム・ナムギルの演技に感動し、一時は役者を目指していた。通学途中にスカウトされたことでBig Hitエンターテインメントの練習生となるが、実は中学時代に一度韓国屈指の有名事務所SMエンターテインメントにスカウトされている。一次審査合格の通知が届いたが、詐欺だと思って断ったというエピソードはファンの間でも有名。兵役のため2022年12月13日に入隊。陸軍第5歩兵師団の新兵教育隊助教として軍生活を送り、2024年6月12日に除隊した。