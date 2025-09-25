0歳児の母・西野未姫「絶賛妊活中」夫・極楽とんぼ山本が「2人目が20歳の時にはもう80歳って考えたら」
【モデルプレス＝2025/09/25】元AKB48でタレントの西野未姫が9月24日、自身のYouTubeチャンネルを更新。妊活について明かす場面があった。
【写真】西野未姫、夫・山本＆産まれたばかりの娘と3ショット
この日は「【質問返し】現在の状況をNGなして全て答えます！」と題し、フォロワーからの質問に次々と答えた西野。「2人目は考えてますか。私も年の差で結婚してるので気になりました」という質問に西野は「もう、考えてます！2人目は」ときっぱりと回答。夫であり、お笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱が「今57歳だからね…にこちゃん（第1子）と3個（第2子との年齢を）離そうとしたら、もう60手前じゃん」と年齢を気にしていることを明かした。
それゆえ「2人目が20歳の時には（山本が）もう80歳って考えたら、なるべく早い方がいいだろうって思って。もう私の体が妊娠できる体に戻ったら妊活をしよう、ということで、もう妊活スタートしています」と早い時期からすでに2人目の妊活に入っていると告白した。
また、具体的な妊活に加え「お願いしますみたいな感じで、神頼みしてきた」と、実家に帰った際には両親と静岡県御殿場市にある、安産の神として知られる胎内神社にも参拝したと口に。「そんなこともしつつ、もう絶賛妊活中って感じ」と語り、「1回妊活が落ち着いたら、こんなことしてましたっていうのを言おうかな」とも話していた。西野は2022年11月に山本との結婚を発表し。2024年10月18日に第1子女児の出産を報告している。（modelpress編集部）
◆西野未姫、第2子に向け「絶賛妊活中」
