香川沙耶（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/09/25】“驚異の10等身”として知られるモデルの香川沙耶が25日、自身のInstagramを更新。水着姿を公開し、話題を呼んでいる。

【写真】香川沙耶、美ヒップ際立つSEXY水着姿

◆香川沙耶、プールでの水着ショット公開


香川は「夏おわっちゃうね」とつづり、「だんだん涼しくなってく感じもわくわく」と季節の変わり目を楽しんでいる様子。美しいヒップや背中が際立つ黒い水着姿で、プールサイドに座るショットや水面に浮かぶ姿を披露している。

この投稿に、ファンからは「もはや芸術」「色っぽくて素敵」「スタイル抜群」「美しすぎる」「見惚れてしまう」「かっこいい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

