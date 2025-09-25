“驚異の10等身”香川沙耶、ブラック水着で美ヒップ際立つ プールショットに「もはや芸術」「色っぽい」
【モデルプレス＝2025/09/25】“驚異の10等身”として知られるモデルの香川沙耶が25日、自身のInstagramを更新。水着姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】香川沙耶、美ヒップ際立つSEXY水着姿
香川は「夏おわっちゃうね」とつづり、「だんだん涼しくなってく感じもわくわく」と季節の変わり目を楽しんでいる様子。美しいヒップや背中が際立つ黒い水着姿で、プールサイドに座るショットや水面に浮かぶ姿を披露している。
この投稿に、ファンからは「もはや芸術」「色っぽくて素敵」「スタイル抜群」「美しすぎる」「見惚れてしまう」「かっこいい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆香川沙耶、プールでの水着ショット公開
