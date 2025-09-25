Âç¤ÎÎ¤¡Ê±¦¡Ë¤ÏÌ¸Åç¤ò²¡¤·½Ð¤·¤Ç²¼¤¹¡Ê¥«¥á¥é¡¦±ÛÀî¡¡ÏÊ¡Ë

¼Ì¿¿³ÈÂç

¢¡ÂçÁêËÐ½©¾ì½ê£±£²ÆüÌÜ¡Ê£²£µÆü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë

¡¡²£¹Ë¡¦Âç¤ÎÎ¤¡ÊÆó½ê¥Î´Ø¡Ë¤¬£±ÇÔ¤ò¼é¤ê¡¢Á´¾¡¤Î²£¹Ë¡¦Ë­¾ºÎ¶¡ÊÎ©Ï²¡Ë¤¬ÇÔ¤ì¤¿¤¿¤á¼ó°Ì¤ËÊÂ¤ó¤À¡£Âç¤ÎÎ¤¤Ï´ØÏÆ¡¦Ì¸Åç¡Ê²»±©»³¡Ë¤ËÂÎ¤ò¤Ö¤Ä¤±¡¢ÆÀ°Õ¤Ê·Á¤Ë¤µ¤»¤º¡£¿µ½Å¤Ë¹¶¤á¡¢²¡¤·½Ð¤·¤¿¡£²áµî£·ÀïÁ´¾¡¤ÎÁê¼ê¤Ë¡Ö¤À¤«¤é¤³¤½°ú¤­Äù¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£

¡¡Ë­¾ºÎ¶¤Î¹õÀ±¤òÅÚÉ¶²¼¤Ç¸«ÆÏ¤±¤¿¤¬¡Ö¼«Ê¬¤Î¤ä¤ë¤Ù¤­¤³¤È¤ò£³Æü´Ö¤ä¤ë¤À¤±¡×¤ÈÃ¸¡¹¡£È¬³ÑÍý»öÄ¹¡Ê¸µ²£¹Ë¡¦ËÌ¾¡³¤¡Ë¤Ï¡ÖÀè¤ËÉé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£º£¾ì½ê¤Ï¶¯¤¤ÁêËÐ¤¬Â¿¤¤¡££±ÇÔ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢°ìÈÖ°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£ÉÕ¤±¤¤¤ë·ä¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¦¤Ê¤Ã¤¿¡£