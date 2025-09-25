フリーアナウンサーの森香澄（30）が24日深夜放送のテレビ朝日系「森香澄の全部嘘テレビ」（水曜深夜2・17）に出演。人生を変えた恩人を明かした。

この日は「森香澄のいつもと違う部分に気付けたら100万円」と題し、お笑いコンビ「さらば青春の光」の東ブクロが、森の“違和感”に気づけるかを試すジェンガ企画が放送された。

ジェンガのブロックには質問が書かれており、森は「人生を変えた芸能人は？」という質問を引いた。これに対し、「ウッチャンナンチャン」の内村光良の名前を挙げた。

「内村さんの（テレビ東京）『内村のツボる動画』の企画の中で、“声を使う仕事をする人は歌が上手いのか？”みたいな企画があって。アナウンサーにスポットが当たったんです。そこで新人の私が歌うことになって、『サイレントマジョリティー』をオフィスで歌って踊るっていうことをしたんです」と当時を回想。

そのパフォーマンスを見た内村が「“この子面白い”って言ってくださった」といい、「それが300万回とか再生されて。（自分にとって）最初のネットニュースになった。内村さんが“面白い”って言ってくださったことで、今があります」と感謝していた。