【ココス】秋限定♡きのこの旨みが広がる包み焼きハンバーグ登場

秋の訪れとともに、ココスから「今月のグルメ～10月～」がスタートしました。旨みたっぷりのきのこを使ったメニューは、体も心もほっと温まる味わい。「きのこと燻製ベーコンのクリーム包み焼きハンバーグ」や「舞茸とほうれん草のバターソテー」など、この季節ならではの一皿が揃います。秋の食材とバターのコクが織りなす特別な味わいを、ぜひ楽しんでみてください♪

きのこの旨み×燻製ベーコンの贅沢ハンバーグ

「きのこと燻製ベーコンのクリーム包み焼きハンバーグ」は、石窯パンorライス付きで1,290円（税込1,419円）、単品は1,190円（税込1,309円）。

マッシュルームやオニオンの旨みが詰まったクリームソースに、舞茸やしめじ、燻製ベーコン、さつまいもを組み合わせました。

濃厚でコク深いソースを、パンに絡めて最後まで味わいたくなる一品です。

舞茸とほうれん草のバターソテーで秋を堪能

サイドメニューとして登場する「舞茸とほうれん草のバターソテー」（390円・税込429円）は、素揚げした舞茸やしめじと、ほうれん草やベーコンをバターで仕上げた一皿。

バターの香りが豊かに広がり、お酒のお供やプラス一品としてもおすすめ。芳醇なきのこの風味が食欲を引き立て、メイン料理とも相性抜群です。

秋の味覚を楽しむならココスへ

秋ならではの味覚「きのこ」を存分に楽しめる、ココスの「今月のグルメ～10月～」。

メインの包み焼きハンバーグはもちろん、舞茸の香ばしさが際立つサイドメニューまで、秋の美味しさをぎゅっと詰め込んだラインナップです。

全国507店舗で提供されますが、空港店舗では実施がないのでご注意を。秋のひとときを彩る特別な一皿を、ぜひココスでご堪能ください♡