NMB48の和田海佑さんの初の写真集（タイトル未定、撮影：西村 康、税込3300円）が10月15日にワニブックスからリリースされます。発売に先立ち、和田さんのXアカウントが先行カットを公開しました。



和田さんはNMB48の7期生として23歳で加入し、「遅咲きのヒロイン」とも称されてきたメンバー。キュートなルックスと水着映えする抜群のスタイル、独特のワードセンスや愛嬌あふれるキャラクターで研究生時代から存在感を放ってきました。先日行われたライブで、11月頃にNMB48を卒業することを発表しました。



待望の初写真集では、沖縄の太陽の下でポップな衣装を着こなすチャーミングなカットから、セクシーなコスプレやベッドシーンでの下着姿、泡風呂シーンまで、多彩な表情を収録しています。攻めた内容もありつつ、彼女らしさも存分に表現された“王道アイドル写真集”に仕上がっています。



解禁されたのは、バニーガール衣装を身にまといあらわになったお尻を突き出す悩殺ポーズと、黒の下着姿で豊かなバストを見せつける大胆ショット。大人の色香を溢れ出る新たな一面を見せています。



和田さんのXアカウントは「大人なセクシーランジェリーとバニーガールちゃん❤︎きゃ〜恥ずかしい…だけど本誌はもっともっとすごいです 是非購入して堪能してください」と投稿してます。



【和田海佑さんプロフィール】

わだ・みゆ 1997年3月29日生まれ。兵庫県出身。ニックネームは「みゅう」。2020年9月、NMB48の7期生としてお披露目され、2022年1月に正規メンバーへ昇格。2023年10月発売の『渚サイコー！』でシングル初選抜。以降、連続で選抜メンバーとして活動し、グループを支える中心メンバーの1人として活躍。2025年7月31日の「Ｍのサイン」公演で、11月頃の卒業を発表。本人SNS（X＝@MYUMYU_48、Instagram＝@__pupu48__）



