【新婚旦那、愛妻弁当ポイッ！？】捨てられたことよりもショックなことは…＜第14話＞#4コマ母道場

結婚をされたみなさん、新婚の頃はどのような毎日をおくっていましたか？　喧嘩のない幸せな日々？　それとも夫婦となり、初めての壁に頭を悩ませていた？　さまざまな回答があることでしょう。今回の主人公は、結婚してまだ3か月の新婚さん。交際期間から大きな衝突もなく愛を育んできたようですが、夫婦のあいだにショックな出来事が起こってしまったようです。

第14話　悔しい！



【編集部コメント】

なるほど、モモカさんは夫婦なのに遠慮されてしまったことが一番嫌だったのですね。たしかに不満が溜まって爆発したり、今回みたいに嘘をつくことになったり、夫婦としての信頼関係を築くのに邪魔になってしまうような遠慮なら、ないほうがいいですよね……。「生きがい」と大きく言っていたものの、モモカさんはSNSの評価にそこまでの執着心はなかった様子。泣きながらも、マコトさんのためなら簡単に生きがいを手放せると話してくれたそうです。

原案・ママスタ　脚本・ふみまる　　編集・みやび