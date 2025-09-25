¡ÖÆó²óÀï¡¢À§Èó¡ª¡×60ºÐ¥¿¥ì¥ó¥ÈàÂç¿Í¥Ì¥ó³èá¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö²Ä°¦¤¤¤¯¤Æ¤á¤Ã¤Á¤ãåºÎï²á¤®¡×¡Ö»°¿Í¶¦¤ËÀ¨¤¯ÁÇÅ¨¡×
¡Ö¤ª¿ÍÊÁ¤¬É½¾ð¤Ë¸½¤ì¤Æ¤ÆÁÇÅ¨¡×¤ÎÀ¼
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÂçÅíÈþÂå»Ò(60)¤¬¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¶¦±é¤·¤¿¸µ½÷Í¥¤È¤ÎÌóÂ«¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¡Ø¤Ý¤«¤Ý¤«¡Ù½Ð±é¤«¤é¤Î´¶¼Õº×¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¸µ½÷Í¥¤Ç¼Â¶È²È¤Î·¯Åç½½ÏÂ»Ò¤µ¤ó(59)¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅçºêÏÂ²Î»Ò(52)¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£
¡¡¡ÖÅçºêÏÂ²Î»Ò¤Á¤ã¤ó¤¬¡Ø¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¹Ô¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡Ù¤È¤Î»ö¤«¤é¡¢¥é¥Ö¥ê¡¼¤Ê¥ª¡¼¥È¥¯¥Á¥å¡¼¥ë¥Ö¥é¥ó¥Á¤Ç¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡×¡ÖÂç¿Í¥Ì¥ó³è¡£ÏÃÂê¤Ï¿Ô¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿Æó²óÀï¡¢À§Èó¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢³°±ñÁ°¤Ë¤¢¤ë¡ÖHAUTE COUTURE BRUNCH¡×¤Ç¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¤ò¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò¥¢¥Ã¥×¡£·¯Åç¤µ¤ó¤â¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¤è¤¯¤¢¤ê¤¬¤Á¤Ê¡Ä¡Øº£ÅÙ¡¢¤ªÃã¤Ç¤â¡Ä¡Ù¤È¤¤¤¦¸ýÌóÂ«¡£¤Á¤ã¤ó¤È¼Â¸½¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤¹¤´¡Á¤¤♡¸ýÌóÂ«Ãæ¡¹³ð¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡×¡ÖÂç¿Í¤ÎÌóÂ«¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤³¤¬¡¢ÁÇÅ¨¤¹¤®¤ë¡ª¡ª¡×¡Ö»°¿Í¶¦¤ËÀ¨¤¯ÁÇÅ¨¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤Ç²Ä°¦¤¤¤¯¤Æ¤á¤Ã¤Á¤ãåºÎï²á¤®¡×¡Ö½½ÏÂ»Ò¤µ¤ó¤â¤Ç¤¹¤¬¡¢ÏÂ²Î»Ò¤µ¤ó¤â¤½¤Î¤ª¿ÍÊÁ¤¬É½¾ð¤Ë¸½¤ì¤Æ¤ÆÁÇÅ¨¡×¡Ö³Ú¤·¤¯¤ªÃý¤ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤´ÍÍ»Ò¤¬ÌÜ¤ËÉâ¤«¤Ó¤Þ¤¹¡×¡Ö¤³¤Î¥È¥ê¥ª¤Ç¤³¤ì¤«¤é¤âTV¤Ë½Ð¤ÆÍß¤·¤¤¡×¡Ö·ÝÇ½³¦¤Ç¡¢Ä¹¤¯¤´³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¡¢¤ä¤Ï¤ê³Î¤«¤Êº¬µò¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£