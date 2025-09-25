児童たちに地元の食材の美味しさを感じてもらおうと南陽市の小学校で、きょう、特産品を使った給食が提供されました。

そのおいしさに、児童たちは、笑顔です。

藤井響樹アナウンサー「一年二組の皆さん、今日の給食楽しみな人～？？」

児童「は～い！！」

児童たちのお目当ては・・・シャインマスカット。

年に一度、南陽市で獲れた大粒のシャインマスカットが出されるぶどう給食は、地産地消を推進しようと南陽市と山形おきたま農協が毎年実施しています。

今年も市内の小中学校や保育園など２０か所にシャインマスカットおよそ１６５キロが提供され、ここ、赤湯小学校の児童たちも生産者が大切に育てたブドウを頬張りました。

児童「うま！！」

児童「甘い」

■食べ方はそれぞれ！

大粒のぶどうを口いっぱいに頬張る子もいれば。

児童「（Ｑ一番好きなフルーツは何ですか？）マスカット！」

こちらの児童は大切に、大切に味わっています。

児童たち「（Ｑシャインマスカットは食べたことある？）ある！きのう！俺もきのう！食べたことある」

県内有数のブドウの生産地である南陽市。児童たちにとってシャインマスカットは馴染みのあるフルーツです。

こちらの児童は家族がぶどう農園を営んでいますが。

児童「（Ｑきょうの（シャインマスカット）はどうですか？）美味しかった！（Ｑどっちの方が好き？）うーん・・・どっちも！美味しくないっていうのは失礼だから」

地元で獲れたシャインマスカットは児童の笑顔を輝かせました。

児童「おうち帰ったらマスカット食べる！２０個！」