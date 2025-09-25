【特集】どう黒字化？エンタメ界出身の異色経営者「もう一回1番にしたい」トキエア和田直希氏に密着【新潟】
新潟空港を拠点に各地を空でつなぐ『地域航空会社トキエア』。
設立から5年。機体トラブルなどから経営の不安定さが指摘される中、2025年6月に音楽・エンタメ業界などで手腕を振るってきた和田直希さんが共同代表に就任しました。
どのような成長戦略を描いているのか、密着取材を通して和田さんのトキエア改革に迫ります。
■トキエア 和田直希共同代表
「おはようございます。」
和田直希さん。2025年6月、トキエアの共同代表に就任しました。
■トキエア 和田直希共同代表
「空港もあり、基本的な新潟県内内需といいますか、しっかりとおいしいご飯があって観光としても佐渡など可能性があるのは、もうトキエアぐらい新潟県が魅力的だったんすよ。」
兵庫県生まれの44歳。20代後半でインドネシアに移住し起業。家具の製造工場を立ち上げ、東南アジアで事業拡大に努めました。2020年には、アーティストのプロデュースを手がける株式会社LANDを設立し、音楽・エンタメ業界でも第一線で活動してきました。
就任が決まった6月の株主総会で、トキエア参画の理由をこう語っていました。
■トキエア 和田直希共同代表
「ひとつひとつやるべきことをコツコツやるとしっかり収益を上げられるという事業モデルなので、ビジネス的に〝勝ち筋〟。」
就任から3カ月－
〝勝ち筋〟の真意について、あらためて聞きました。
■トキエア 和田直希共同代表
「いわゆる変動費(燃料など)と言われる一番の根幹にあるコストが、同じ70人や90人乗りのジェット機に比べて正直3分の1からなんですよね。(他社が)60人乗らないと赤字なところを我々は30人でもう黒字ゾーンに入っている。地方は撤退されるかもしれない中、トキエアだったらその中でも収益性を確保できるラインに乗っている。」
2年前、三条市で開催された燕三条ジャパンフェスで総合演出を務めた和田代表。その縁でトキエアの長谷川政樹社長と出会い、共同代表へのオファーを『二つ返事』で引き受けたといいます。
8月末、開催を2カ月後に控えた第2回の燕三条ジャパンフェスに向けた打ち合わせ。
■トキエア 和田直希共同代表
「(Q.トキエア和田社長として手がける第一弾)そうですね、やりやすいですよね。県外から来ていただける導線を作れるので。」
11月2日に開催するフェスには、韓国を代表するボーイズグループ『iKON』のJAYさんや、グローバルガールズグループ『MADEIN』などをキャスティング。また、今回はLANDとトキエアの代表という二足のわらじで総合演出を担当。人脈と経験をフル活用する中でどう相乗効果を生み出すか、模索していました。
■トキエア 和田直希共同代表
「K-POPのアーティストが新潟に来ることもないし、燕三条に来ることも歴史上になかった。そこがトキエアとLANDができる地方創生のひとつの形ではある。」
来日する海外アーティストの玄関口には新潟空港を使う予定で、トキエアのPRにも比重を置きます。
■トキエア 和田直希共同代表
「全出演者のSNSのフォロワーを足すと、少なく言っても2000万人を超えている。トキエアの一番大きな課題は、まず認知されてないところ。まず認知がとれるようなことをするといいのかな。」
エンタメ業界から、航空業界への異色の参入。
その思いの原点はー
■トキエア 和田直希共同代表
「街づくりをずっとしたかったんですよ。街づくりをしたいからずっとインドネシアでやっていて、日本と違ってインドネシアは株式会社が世田谷区くらいの街を持っている。その中に行政を呼び込んでいい街を作っていく。いい形での競争があるので、政治力以外のビジョンなどで街が良くなっていく姿をけっこう見てきた。日本で航空会社を持っていれば、全部つなぎこんで『ヒト』と『モノ』と『コト』がすごく行き来するような世界を作ると、やっと流動性が高まっていい街になる。」
