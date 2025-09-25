NHK『Venue101』にKvi Baba、THE JET BOY BANGERZ、ジグザグ、JO1が登場 即興やチャレンジ企画も 9月27日放送
NHK総合の音楽番組『Venue101』の27日放送回（後11：00〜）にKvi Baba、THE JET BOY BANGERZ（TJBB）、-真天地開闢集団-ジグザグ、JO1の4組が登場する。それぞれが生放送ならではのライブパフォーマンスと企画に挑む。
Kvi Babaは、8月に日本武道館ワンマンを即完売させた注目のラッパー。今回は、その公演でも披露された楽曲「I Like It」をパフォーマンスし、楽曲制作を支える“意外な”「I Like ◯◯」についてもトークを展開する。Kvi Babaが影響を受けたアーティストやアニメが明らかになる。
番組初登場となる10人組グループ・THE JET BOY BANGERZは、パフォーマー7人全員がプロダンスリーグ「D.LEAGUE」で活躍する実力派。今回披露する「Let’s Dance」に加え、即興でのフリースタイルダンスに挑戦する生放送企画も実施される。他の出演者を巻き込んだチャレンジの展開にも注目が集まる。
-真天地開闢集団-ジグザグは、ラウドロック、バラード、コミカル楽曲までを自在に操る3ピースバンド。今回のステージでは、バンドの多様性を凝縮した楽曲「P0WER-悪霊退散-」を披露する。番組では、ボーカル・唄（命-mikoto-）が作詞作曲の際に自らに課している“おきて”も明かされる。
JO1は、新曲「Handz In My Pocket」をテレビ初披露。楽曲に込められた“秘めた可能性の覚醒”というテーマにちなんで、番組ではメンバーによる特別チャレンジを実施。事前に“とある人物”からレクチャーを受けたメンバーが、生放送中にそれぞれの潜在能力を発揮できるかが試される。
司会はかまいたち・濱家隆一と生田絵梨花。NHKプラスでの同時配信および1週間の見逃し配信に加え、10月以降は新たにスタートするインターネットサービス「NHK ONE」でも視聴可能となる。
■放送予定
9月27日（土）後11：00〜後11：30 ＜NHK総合・生放送＞
※NHKプラスで同時配信・1週間見逃し配信あり（10月以降は「NHK ONE」で配信）
【出演アーティスト／曲目】
Kvi Baba「I Like It」
THE JET BOY BANGERZ「Let’s Dance」
-真天地開闢集団-ジグザグ「P0WER-悪霊退散-」
JO1「Handz In My Pocket」
