8月の記録的大雨で大きな被害を受けた熊本市立千原台高校。生徒がマーケティングの授業の一環で、地域で使わなくなったものを集め、インターネットで販売しています。｢売り上げは学校の復旧に活用したい」。生徒の思いを取材しました。





9月22日、千原台高校で行われたのはインターネットのショッピングサイトメルカリShopsを使った授業です。生徒が地域の人たちから不用品を集め、インターネットで販売します。





使わなくなったランドセルを販売する班や、元恋人からのプレゼントを罪悪感なく処分できるように考えた｢恋の循環プロジェクト｣など、知恵を絞って考えたアイデアを5つのチームが発表しました。



千原台高校は、8月の記録的大雨で校舎の1階や体育館に大きな被害を受けました。生徒たちも復旧作業を行い、なんとか始業式を迎えることができました。しかし、部活や授業で使っていた柔道場は、今も床がむき出しのまま。部室にも泥が残っていて、別の場所での活動を余儀なくされています。



そこで、生徒たちは売り上げを学校の復旧に活用することにしました。

■生徒

「売り上げとお金を大雨で浸水してしまった本校の校舎体育館の修繕費に充てる」



そしてオープンした千原台高校のネットショップ。思いが詰まった約20商品を出品しました。



■生徒

「僕も卓球部だったんですけど柔道場を使っていたんですよ。本当にもう床がボロボロで、入ることすらできないんですね。 それを見て、僕もどうにかできないかなと思って。3年生全員のメルカリの売り上げを学校に支援できたらなということで。3年生全員でって感じです」





生徒たちの思いに校長は。

■千原台高校 南弘一校長

「うれしいですね。生徒たちが、自分たちの学ぶ場を少しでも元通りするために自分たちで行動するという行動力。1日も早く、そういったところをしっかり元に戻して、フル稼働で教育ができるようにしていきたいと思っています」



生徒たちの思いで学校の復旧を押し進めます。





【スタジオ】

メルカリShopsを使った千原台高校の授業は3年目です。ランドセル担当の生徒は、｢ポスターを作り、記録的大雨の復旧を支援するために寄付してほしいと呼びかけるとたくさん集まった。その思いだけで胸がいっぱいになった｣と話していたそうです。