À¾ÅÄÂóÌéÏ»ÃÊ¤¬¶áÆ£À¿ÌéÈ¬ÃÊ²¼¤¹¡¡²¦¾ÀïÄ©Àï¼Ô·èÄê¥ê¡¼¥°³«Ëë¶É
¡¡¾´ý¤ÎALSOKÇÕÂè75´ü²¦¾Àï¡ÊÆÃÊÌ¶¨ÎÏ¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¿·Ê¹¼Ò¡¢ËèÆü¿·Ê¹¼Ò¡Ë¤Ï25Æü¡¢ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¤Î¾´ý²ñ´Û¤ÇÄ©Àï¼Ô·èÄê¥ê¡¼¥°³«Ëë¶É¤ò¹Ô¤¤¡¢Àè¼ê¤ÎÀ¾ÅÄÂóÌéÏ»ÃÊ¡Ê34¡Ë¤¬¶áÆ£À¿ÌéÈ¬ÃÊ¡Ê29¡Ë¤ò77¼ê¤Ç²¼¤·¤¿¡£
¡¡ºò´ü¤Ï¥ê¡¼¥°½é»²Àï¤Ê¤¬¤é5¾¡1ÇÔ¤Î¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¡¢Æ£°æÁïÂÀ²¦¾¡Ê23¡Ë¡á7´§¡áÄ©Àï¤Þ¤Ç¤¢¤È°ìÊâ¤ÈÇ÷¤Ã¤¿À¾ÅÄ¤¬º£´ü¤â²÷Ä´¤ËÈ¯¿Ê¤·¤¿¡£¿¶¤êÈô¼ÖÅÞ¤Ê¤¬¤é¡¢ËÜ¶É¤Ï¶áÆ£¤¬1¶Ú¤ÎÊâ¤Ç°Ì¤ò¼è¤ë¤ÈµïÈô¼Ö¤òÁªÂò¡£¤µ¤é¤ËËÀ¶ä¤ÇÄ¾ÀþÅª¤Ê¹¶¤á¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£¡Ö¸í»»¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤Þ¤º¤¤¤±¤É¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ»Ø¤¹¤·¤«¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£Æñ²ò¤Ê½ªÈ×¤â69¼êÌÜ¢¥4Æó·ËÀ®¤ÎÌ¯¼ê¤ò¸«¤»¤ÆAµé´ý»Î¤ò´ó¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖµîÇ¯¤Ï¤¿¤Þ¤¿¤Þ¡Ê¹¥À®ÀÓ¡Ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤º¤Ã¤ÈÉÔ°Â¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÎÉ¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤¬ÀÚ¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡ºò´üÇÔ¤ì¤¿¶áÆ£¤Ë¤Ë¼Ú¤ê¤òÊÖ¤¹ÇòÀ±¥¹¥¿¡¼¥È¡£µïÈô¼Ö¤Ç¤â¶¯¤¤À¾ÅÄ¤Ïº£´ü¤âÉî¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡
¡¡¢§¶áÆ£È¬ÃÊ¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤êÃ¼¤Î2¼ê¡£¤½¤³¤Ë¼ê¿ô¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢·ë¹½Ä¾ÀþÅª¤Ê½ç¤Ç¤È¤¬¤á¤Ë¤³¤é¤ì¤¿°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£ºÇ¸å¤Ë¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Íè¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤â¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤«°ìµ¤¤ËÉé¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤Ò¤É¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£