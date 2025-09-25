市の男性職員と10回以上ホテルで密会していたとして、謝罪した群馬県前橋市の小川晶市長。25日の公務を全てキャンセルするなど、市政の停滞が懸念されています。

■「許せません」「情けない」市民の怒りが…

25日、群馬県の前橋市役所。

前橋市民

「一市民としては許せません」

前橋市民

「情けない。（前橋市では）女性初の市長、行動力もあると思った。こんなことが起きるなんてね」

怒りの矛先は、24日夜に緊急会見を行った前橋市の小川晶市長（42）。

群馬・前橋市 小川晶市長（42）

「私が特定の職員と複数回ホテルに行ったことは間違いがありません。男女の関係はありませんが、誤解を招く軽率な行動であったことを深く反省しています」

既婚者の男性職員と10回以上ホテルを利用したという報道を認め、謝罪。独身の市長と職員の間に、男女の関係はなかったと釈明しました。

──10回以上ラブホテルで会ったのは、いつからいつまでの期間

群馬・前橋市 小川晶市長（42）

「一番最初に行ったのは、おそらく2月か3月ぐらい。悩みがあったり相談があったりという時に行っております」

■ホテルまでの移動手段に「公用車を使用」認める

問題となっているのが、“密会”していた日時です。

今月10日、群馬県各地で猛烈な雨が降り、午後5時以降に相次いで「記録的短時間大雨情報」が出されていた日もホテルにいたという報道内容を、事実だと認めたのです。

──記録的短時間大雨情報が出た日、ラブホテルに滞在されていたのはどうして？

群馬・前橋市 小川晶市長（42）

「危機管理の対応については、警戒が出るような恐れがある場合は、私も自宅で待機をしたりしているけど、その日に関しては、特段そういった状況ではなかったので、通常時と同じように、いつでも連絡がとれるような体制をとっていた。なにかあれば、かけつけられるような状況でありましたので、問題はないというふうに考えてしまいました」

さらには、ホテルまでの移動手段も問題に…。

──男性と会うまでの移動手段は？

群馬・前橋市 小川晶市長（42）

「駐車場まで市役所から公用車で送ってもらったこともありますし、それ以外には休みの日は自分の車で出かけたこともあります」

待ち合わせの場所に行くために、公用車を使ったこともあると認めたのです。

■「クリーンな市政」を掲げ、初の女性市長に

去年2月、「クリーンな市政」を掲げ、前橋市では女性として初の市長に。

群馬・前橋市 小川晶市長

「これからの街づくりは市民の皆さんと一緒に、難しい課題もみんなで考えて、一つ一つ前に進んでいくことが大切だというふうに思っています」

“市民と一緒に前に進む”と話していた小川市長。招いたのは“市政の停滞”でした。

記者

「昨日釈明会見を開いた小川市長は、発表していた全ての予定をキャンセルしたということです」

25日、市長は富士山を最高齢で登頂したギネス世界記録保持者の表敬訪問を受ける予定でしたが取りやめとなり、急きょ副市長が対応することに。

■「けしからん」苦情が大半…市長に関連する問い合わせ

市民からは…。

前橋市民

「中断したりなくなったりとか、それはちょっと、巻き添えくわされるのは。市民は普通に生活しているだけ」

市議会からも…。

群馬・前橋市 小曽根英明議員

「市民感情で言えば、本当にいろいろな意見が来ている。これからの対応大変だなと」

前橋市によると、市長に関連する問い合わせは25日午後4時過ぎの時点で約270件。「けしからん」や「情報をもっと知りたい」などの苦情が大半ですが、「市政を進めてほしい」という要望もあったということです。

◇

市長は今後の進退について、弁護士など第三者と相談しながら考えたいとしています。