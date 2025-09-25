°ÂÀÄ¶Ó¡¡Á´¾¡¤ÎË¾ºÎ¶¤ò2¾ì½êÏ¢Â³ÇË¤ë¼ì·®¡¡¡Ö½ìÄ¶¤¨¡×¤ÎµÏ¿¤âÃ£À®
¡¡¡þÂçÁêËÐ½©¾ì½ê12ÆüÌÜ¡Ê2025Ç¯9·î25Æü¡¡Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë
¡¡À¾¾®·ë¡¦°ÂÀÄ¶Ó¡Ê21¡á°Â¼£ÀîÉô²°¡Ë¤¬À¾²£¹Ë¡¦Ë¾ºÎ¶¡Ê26¡áÎ©Ï²Éô²°¡Ë¤òÀÚ¤êÊÖ¤·¤ÇÇË¤ê¡¢9¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£Àè¾ì½ê¤ËÂ³¤¯Ë¾ºÎ¶Àï¾¡Íø¤Ç¤¿¤À°ì¿Í¤ÎÁ´¾¡¤ò°ú¤¤º¤ê²¼¤í¤·¡¢¼«¿È¤Î½éÍ¥¾¡¤Î²ÄÇ½À¤â»Ä¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£Àº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤ò½Ð¤¹¤À¤±¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡Á°Æü¤ÏÀµÂå¤Ë´ó¤êÅÝ¤µ¤ì¡¢3ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â°ìÌë¤ÇÎ©¤ÆÄ¾¤·¤¿¡£¡ÖÉé¤±¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤¬½ª¤ï¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¿·¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤ÇÅÚÉ¶¤Ø¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡£½éÅÚÉ¶°ÊÍè¤Î¾¡¤Á±Û¤·¤ò12¾ì½êÏ¢Â³¤Ø¿¤Ð¤·¤¿10ÆüÌÜ¤ËÂ³¤¡¢¤³¤ÎÆü¾¡¤ÁÀ±¤ò9¾¡¤Ø¿¤Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ç²£¹Ë¡¦½ì¤¬»ý¤Ä°ÎÂç¤ÊµÏ¿¤òÄ¶¤¨¤¿¡£
¡¡Ç¯6¾ì½êÀ©¤È¤Ê¤Ã¤¿1958Ç¯°Ê¹ß¡¢ÉÕ¤±½Ð¤·¤ò½ü¤¤¤ÆÉé¤±±Û¤·¤Î¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¿·»°Ìò¤Þ¤Ç¾º¿Ê¤·¤¿¤Î¤Ï½ì¡¢¶×²¤½§¡Ê¸½ÌÄ¸Í¿ÆÊý¡Ë¤ËÂ³¤¯3¿ÍÌÜ¡£¿·»°Ìò¾ì½ê¤Ç¤ÏÉé¤±±Û¤·¤¿¶×²¤½§¤ËÂÐ¤·¡¢1991Ç¯½Õ¾ì½ê¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¤¿½ì¤À¤¬8¾¡»ß¤Þ¤ê¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤éº£²ó¡Ö½ìÄ¶¤¨¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡²áµî¤ÎÌ¾ÎÏ»Î¤Î¼èÁÈ±ÇÁü¤«¤é¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¿°ÂÀÄ¶Ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¸¦µæÂÐ¾Ý¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡Ö¡Ê¼«¿È¤ÈÆ±¤¸¡Ë¾®¤µ¤¤ÎÏ»Î¤¬¡¢½ì´Ø¤È¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¤¤¿¡£½ì´Ø¤ÎÁêËÐ¤ò¸«¤Æ¤â¥Ô¥ó¤È¤³¤Ê¤¤¡×¡£¤½¤¦¶ì¾Ð¤¤¤·¤Æ¡¢°Õµ¤ÍÈ¡¹¤È°ú¤¾å¤²¤¿¡£