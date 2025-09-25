福岡と佐賀の26日のポイントは「曇りがちの天気」です。湿った空気の影響で雲が広がりやすく、にわか雨の所がありそうです。



25日の九州北部は日差しがありましたが、午後は局地的に雨が降りました。日中の最高気温は32℃前後まで上がり、厳しい残暑となりました。



変わって、こちらをご覧ください。福岡市東区の海の中道海浜公園で、巨大なススキ、パンパスグラスが見頃を迎えています。パンパスグラスはイネ科の多年草植物で、高さはおよそ2メートルから3メートルと大人の背丈をはるかに超える大きさです。およそ80株が植えられていて、白銀の穂が風に揺れていました。海の中道海浜公園のパンパスグラスは11月下旬ごろまで楽しむことができます。



これからの天気です。26日は晴れ間はありますが、湿った空気の影響で、にわか雨の所があるでしょう。日中の最高気温は31℃前後と、真夏日が続きそうです。



続いて週間予報です。土曜日も晴れ間が広がるでしょう。日曜日から月曜日は広く雨が降りそうです。日中の最高気温は今週いっぱい、30℃以上の真夏日が続きますが、来週はいくぶん気温が下がるでしょう。