¡Ú¥ê¡¼¥°¥ï¥ó¡ÛBLÅìµþ¤Î¥ê¡¼¥Á¡¦¥Þ¥¤¥±¥ë¡ÖµîÇ¯¤è¤ê¤âÍ¥¾¡¤·¤¿¤¤¡×V3¤ØÆ®»Ö¡¡º£µ¨¤ÏLOµ¯ÍÑ¤â¼¨º¶
¡¡¥é¥°¥Ó¡¼¡¦¥ê¡¼¥°¥ï¥ó1Éô2Ï¢ÇÆ²¦¼Ô¤ÎBLÅìµþ¤Ï25Æü¡¢ÅìµþÅÔÉÜÃæ»ÔÆâ¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÎý½¬¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡No¡¦8¥ê¡¼¥Á¡¦¥Þ¥¤¥±¥ë¡Ê36¡Ë¤Ï¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Î¼ç¾¤È¤·¤Æ6·î¤ÎµÜºê¹ç½É¤ä7·î¤Î¥¦¥§¡¼¥ë¥ºÀï¤Ë½Ð¾ì¤â8·î°Ê¹ß¤ÏÂåÉ½³èÆ°¤ËÉÔ»²²Ã¡£µÙÍÜ¤ò¼è¤Ã¤Æ8·î¸åÈ¾¤«¤é¥Á¡¼¥à¤ÎÎý½¬¤Ë¹çÎ®¤·¤Æ¤¤¿¡£¥ª¥Õ´ü´ÖÃæ¤Ë¤Ï¡ÖÂÎ¤ò¥Ç¥«¤¯¤·¤¿¡×¤È116¥¥í¤Þ¤ÇÁýÎÌ¡£Îý½¬¤òºÆ³«¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ä¥¿¥Ã¥¯¥ëÎý½¬¤ÇËèÆü´À¤òÎ®¤·¡¢¸½ºß¤Ï112¥¥í¤Þ¤ÇÍî¤Á¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÂÎ»éËÃ¤¬¸º¤Ã¤¿¡£¤ä¤Ã¤È¥·¥ã¡¼¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¤³¤ÎÆü¤âÁ´ÂÎÎý½¬¸å¤ËSO¥ê¥Ã¥Á¡¼¡¦¥â¥¦¥ó¥¬¡Ê31¡Ë¤ÈFL¥·¥ã¥Î¥ó¡¦¥Õ¥ê¥¼¥ë¡Ê31¡Ë¤È3¿Í¤ÇÁö¤ê¹þ¤à¤Ê¤É·Ú²÷¤ÊÆ°¤¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡3Ï¢ÇÆ¤¬·ü¤«¤ë2025¡½26¥·¡¼¥º¥ó¡£¡Ö2Ï¢ÇÆ¤¹¤ëÆñ¤·¤µ¤Ï¾è¤ê±Û¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤È¤Ï¾¡¤ÁÂ³¤±¤ë¤³¤È¡£µîÇ¯¤è¤ê¤âÍ¥¾¡¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤ËÍ¥¾¡¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤ò¹â¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏNo¡¦8¤ÈFL¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢º£µ¨¤ÏLO¤ËÆþ¤ë²ÄÇ½À¤â¼¨º¶¡£¡Ö¥«¥Ð¡¼¤Ç¤¤ëÇ½ÎÏ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢LO¤¬¥±¥¬¤·¤¿»þ¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¡×¤È¥Ð¥Ã¥¯¥í¡¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥»¥«¥ó¥É¥í¡¼¤â¤³¤Ê¤¹¤³¤È¤Ë°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£