¡¡ÀÄ¿¹¸©È¬¸Í»Ô¤Î¡Ö¤ß¤Á¤Î¤¯µÇ°ÉÂ±¡¡×¤Ç2023Ç¯¡¢Æþ±¡´µ¼Ô´Ö¤Î»¦¿Í»ö·ï¤ò±£ÊÃ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÈÈ¿Í±£Èòºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿¸µÉÂ±¡Ä¹ÀÐ»³Î´Èï¹ð¡Ê62¡Ë¤Ï25Æü¡¢ÀÄ¿¹ÃÏºÛ¡ÊÂ¢ËÜ¶©À®ºÛÈ½Ä¹¡Ë¤Î½é¸øÈ½¤Çµ¯ÁÊÆâÍÆ¤ò¡Ö´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÇ§¤á¤¿¡£
¡¡¸¡»¡Â¦¤ÏËÁÆ¬ÄÄ½Ò¤Ê¤É¤Ç¡¢»¦³²¤µ¤ì¤¿ÃËÀ¡áÅö»þ¡Ê73¡Ë¡á¤Î·ì±Õ¸¡ºº¤Î·ë²Ì¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¼ç¼£°å¤À¤Ã¤¿Äï¤ÎÅ¯Èï¹ð¡Ê60¡Ë¡áÈÈ¿Í±£Èòºá¤Çµ¯ÁÊ¡á¤¬Î´Èï¹ð¤Ë¡ÖÇÙ±ê¤Ç¤¤¤±¤ë¡×¤È»à°ø¤Îµ¶Áõ¤òÄó°Æ¤·¤¿¤È»ØÅ¦¡£¤½¤Î¸å¡¢Ç§ÃÎ¾É¤ÇÆþ±¡Ãæ¤Î°å»Õ¤Ë¿ÇÃÇ½ñ¤òºîÀ®¤µ¤»¤ë¤è¤¦´Ç¸î»Õ¤Ë»Ø¼¨¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î°å»Õ¤¬·ù¤¬¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢´Ç¸î»Õ¤¬°å»Õ¤Î¼ê¤ò¼«¤é¤Î¼ê¤ËÅº¤¨¤Æ»àË´¿ÇÃÇ½ñ¤ò½ñ¤¤¤¿¤È¤·¤¿¡£