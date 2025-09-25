人気YouTuberのけーさんとたろーが9月20日、自身のYouTubeチャンネルを更新。ドッキリ動画を披露した。

参考：【写真】「やりすぎだって」爆笑を巻き起こしたリモート会議ドッキリ

けーさんとたろーは、けーさん（上司）とたろー（部下）という、男性の2人のメンバーから構成される。2人は、株式会社LINE CAST SUPPORTという人材派遣の会社で会社員として勤務しつつ、YouTubeやTikTokで動画を投稿しており、2025年9月現在で、フォロワーは137万人となっている。

“リモート会議ドッキリ”は、そんなけーさんとたろーの人気企画のひとつである。リモート会議に出席した4人のメンバーは、それぞれ背景を設定し会議スタート。そのなかでもたろーの背景は川のようだ。だが、たろーは会議中に水飛沫を写したり、途中先方の発言がまったく聞こえないなど、徐々に不審な様子を見せる。

最終的にたろーは川に飛び込み、ネタバラシへ。その姿にけーさんが「やりすぎだって」と爆笑しながらツッコミを入れた。たろーは川は水音がかなり大きいと伝え、「何も聞こえないです」と明かした。

今回の動画はすでに130万再生を超えており、視聴者からは「面白すぎ」「合成背景なんじゃないかと疑ってた」「最高」といった声が集まった。

（文＝向原康太）