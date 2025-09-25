JO1は潜在能力を引き出せるか？TJBBは即興ダンスに生放送で挑戦【『Venue101』】

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

9月27日23時からNHK総合で『Venue101』#98が放送される。

■出演アーティスト / 歌唱楽曲

Kvi Baba「I Like It」

THE JET BOY BANGERZ「Let’s Dance」

-真天地開闢集団-ジグザグ「P0WER-悪霊退散-」

JO1「Handz In My Pocket」

※アーティスト名五十音順

■武道館即完で注目のラッパーを支える「I Like ○○」とは？

先月、日本武道館でのワンマンライブを即完売させ、1万人を沸かせた気鋭のラッパー、Kvi Baba。今回披露するのは、武道館でも盛り上がりを見せた「I Like It」。「好き」という気持ちをポップに表現したこの曲にちなみ、番組ではKvi Babaの楽曲づくりを支える「I Like ○○」を聞く。

■プロリーグでも活躍中の超絶スキルで即興ダンス

10人組ダンス＆ボーカルグループ THE JET BOY BANGERZ、通称「TJBB」が番組初登場。

パフォーマーの7人全員がプロダンスリーグ「D.LEAGUE」で活躍し、卓越したダンススキルが高く評価されている彼ら。そこで今回は、その実力を証明するフリースタイルダンスに挑戦。どんな曲でも即座に踊りこなすことができるのか？ 他のゲストも巻き込んだ『Venue101』ならではのアツいチャレンジをお見逃しなく。

そんな TJBB が披露するのはパーティーチューン「Let’s Dance」。アッパーなビートに乗せたエネルギッシュなダンスに注目だ。

■“ジグザグらしさ”を生み出す「おきて」に迫る

-真天地開闢集団-ジグザグは、“愚かな者に救いの手を”をコンセプトに掲げて活動する3ピースバンド。彼らの魅力は、独創的な世界観から繰り出される楽曲の多彩さ。ごう音をとどろかせるラウドロックから甘いバラード、さらにはネギを振り回しながら歌うコミカルな楽曲まで、確かな技術に裏打ちされた幅広い音楽性でファンを魅了している。

今回披露する「P0WER-悪霊退散-」は、そんなジグザグの幅の広さをギュッと凝縮した一曲。

“ジグザグらしさ”を生み出す秘けつは何なのか。作詞作曲、編曲を手がける唄（Vo）の命mikoto-が、制作にあたり自らに課している“おきて”を明かす。

■秘めた才能が開花!?生放送で挑むチャレンジの行方は

JO1は新曲「Handz In My Pocket」をTV初パフォーマンス。楽曲には“ポケットの内側に秘めた可能性を覚醒させる”という意味が込められている。そこで今回は、メンバーのあらたな才能を開花させるチャレンジを敢行。本番前に“とある人物”からのレクチャーを受けたメンバーが、生放送中にやってみたかったことに挑戦する。はたしてメンバーは自らの潜在能力を引き出し、チャレンジを成功させることができるのか。

■番組情報

NHK総合『Venue101』#98

09/27（土）23:00～23:30

※NHKプラスで同時配信＆1週間見逃し配信

司会：濱家隆一（かまいたち）、生田絵梨花

ナレーション：服部伴蔵門

■関連リンク

『Venue101』番組サイト

https://www.nhk.jp/p/venue101