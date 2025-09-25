ドジャースの大谷翔平投手は25日（日本時間26日）、敵地チェイスフィールドでのダイヤモンドバックス戦に先発予定。相手先発は、メジャー8年目のジャレン・ビークス投手。ここでは、MLB公式のデータサイト『Baseball Savant』より、過去の対戦成績などを振り返る。

■通算成績は11打数4安打と好相性も……

相手先発は、32歳の救援左腕ビークス。今季は60試合に登板し5勝2敗、防御率3.67の成績。56回1／3を投げ、左打者からの被弾はわずか1本。救援投手として存在感を見せている。ダイヤモンドバックスは、エースのザック・ギャレン投手を26日（同27日）のパドレス戦へ登板日を変更。ワイルドカード枠奪還に全力を尽くすようだ。

ビークスの今季はわずか3球種、投球全体の52.0％がフォーシーム、38.1％が被打率.067のチェンジアップ、9.9％が左打者に多投するカットボールだ。

大谷はビークスと通算11打席対戦し、11打数4安打1本塁打。2022年にアーチを放ったが、今季は4打数1安打3三振とやや苦戦している。チームはブルペン陣が振るわず不安定な試合が続いているものの、4年連続地区優勝へマジック「1」に。本塁王争いで3本差をつけられた大谷の一発で勝利を呼び込めるか。山本由伸投手の好投にも期待が高まる。

■試合情報

ドジャースvs.ダイヤモンドバックス

試合開始：日本時間9月26日（金）4時40分

中継情報：NHKBS1／サブ102ch、MLB.tv、SPOTVNOW、J Sports4、ABEMAプレミアム