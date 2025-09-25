「最悪のピンチを迎えている」降格危機の横浜FMに韓国メディアが注視。現在は残留圏も「未来は依然として不透明だ」
Jリーグが誕生した1993年から参戦する“オリジナル10”の１つで、これまで一度もJ２に降格したことがない横浜F・マリノスの苦境を、韓国メディアも注視している。
今季の横浜FMは、31節終了時点で勝点28の17位。降格圏の18位・横浜FCと同ポイントで、最下位の20位・アルビレックス新潟とは勝点７差だ。
まさかの低迷を強いられているなかで、一部報道ではグローバルパートナーシップを結ぶシティ・フットボール・グループとの契約解消も報じられている。韓国の『Xports News』はこうした現状を踏まえたうえで、「53年の歴史を持つJリーグ最高の名門、降格危機＋親会社の経営難→ガタガタと崩壊か」などと伝えた。
「クラブは1972年の創立以降、前身である日産自動車サッカー部から現在の横浜F・マリノスへと発展。Jリーグでは５度のJ１優勝、７度の天皇杯制覇、さらにアジアカップウィナーズカップでも優勝したことのある伝統クラブだ。
ところが親企業の日産が経営難に苦しむと同時に、チームの成績も下降している。順位は17位（７勝７分け17敗、勝点28）。18位の横浜FCと同じ勝点で、得失点差で上回っている。つまり、いつ順位がひっくり返ってもおかしくないのだ」
同メディアは「18位から20位の３クラブが自動降格となる。昇降のプレーオフはない。正規のリーグで生き残れなければ降格が現実になる」などとJリーグのレギュレーションに触れつつ、「一度も降格していない横浜FMは絶体絶命だ。創設以来最悪のピンチを迎えている」とも記す。
今季は２度の監督交代があり、現在は大島秀夫監督が指揮を執る。一時は最下位に沈み、そこから浮上できたとはいえ、『Xports News』は「未来は依然として不透明だ。直近５試合は１勝１分け３敗と思うように勝点を積み上げられていない」と指摘する。
「残りは７試合だ。４位の柏レイソル、８位の浦和レッズ、６位のサンフレッチェ広島、３位の京都サンガF.C.などとの対戦を控え、最後は首位の鹿島アントラーズと相まみえる。こういった相手から勝点を得ることができなければ、降格も免れないだろう」
残留圏にいるとはいえ、厳しい状況に変わりはない。トリコロールはクラブ最大の難局を切り抜けることはできるか。次節は９月28日、前回対戦で０−３の完敗を喫したFC東京のホームに乗り込む。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
