西九州新幹線と同じ、2022年9月23日に運行を開始した観光列車「ふたつ星4047」。

運行から3周年を記念して、園児が車体を洗いました。

感謝とお祝いの気持ちを込めて、園児たちが掃除したのは「ふたつ星4047」。

運行開始3周年を記念して佐世保市でイベントが開かれ、長与町と佐賀県武雄市の園児や保護者ら約60人が参加しました。

泡をかけたり、ブラシで磨いたり。

パールホワイトの車体の汚れを落としていきます。

（園児）

「きれいになったらうれしい」

（園児）「たのしい」

（園児）「ピカピカになった」

（園児）「でんしゃがだいすき」

洗ったあとは、園児たちが列車に乗り込み…。

仕上げに “洗浄線” という電車を清掃するための線路を通って、「丸洗い」が完了しました。

長崎 ⇔ 武雄温泉間を結ぶ、JR九州の観光列車「ふたつ星4047」。

新幹線「かもめ」も手がけた 水戸岡 鋭治さんがデザインし、木の素材を生かした高級感ある内装が特徴です。

（九州旅客鉄道 営業部 蠔(ぺえ) 紗耶さん）

「ぜひ乗っていただいて、2つの県の魅力をたっぷりと感じていただくとともに、窓から見える海の景色がとても素敵な列車なので、そういったところを楽しんで乗ってほしい」

園児たちは列車でお昼ごはんを食べるなど、思い出に残るひとときを過ごしました。

気がつけば、ピカピカになった「ふたつ星」とのお別れの時間です。

記念写真を撮り、手作りした手旗を振って見送りました。

（園児たち）

「いってらっしゃい。ばいばーい」