人気の観光列車「ふたつ星4047が運行3周年」園児たちが車両を丸洗いし乗車体験《長崎》
西九州新幹線と同じ、2022年9月23日に運行を開始した観光列車「ふたつ星4047」。
運行から3周年を記念して、園児が車体を洗いました。
感謝とお祝いの気持ちを込めて、園児たちが掃除したのは「ふたつ星4047」。
運行開始3周年を記念して佐世保市でイベントが開かれ、長与町と佐賀県武雄市の園児や保護者ら約60人が参加しました。
泡をかけたり、ブラシで磨いたり。
パールホワイトの車体の汚れを落としていきます。
（園児）
「きれいになったらうれしい」
（園児）「たのしい」
（園児）「ピカピカになった」
（園児）「でんしゃがだいすき」
洗ったあとは、園児たちが列車に乗り込み…。
仕上げに “洗浄線” という電車を清掃するための線路を通って、「丸洗い」が完了しました。
長崎 ⇔ 武雄温泉間を結ぶ、JR九州の観光列車「ふたつ星4047」。
新幹線「かもめ」も手がけた 水戸岡 鋭治さんがデザインし、木の素材を生かした高級感ある内装が特徴です。
（九州旅客鉄道 営業部 蠔(ぺえ) 紗耶さん）
「ぜひ乗っていただいて、2つの県の魅力をたっぷりと感じていただくとともに、窓から見える海の景色がとても素敵な列車なので、そういったところを楽しんで乗ってほしい」
園児たちは列車でお昼ごはんを食べるなど、思い出に残るひとときを過ごしました。
気がつけば、ピカピカになった「ふたつ星」とのお別れの時間です。
記念写真を撮り、手作りした手旗を振って見送りました。
（園児たち）
「いってらっしゃい。ばいばーい」