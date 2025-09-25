桜島と東京・渋谷の小学生が、桜島大根を育てながら、絆を深める桜島大根プロジェクトです。6月から、リモートなどで、交流を深めている子どもたち。いよいよ種まきが行われました。



このプロジェクトは、桜島の桜峰小学校と東京・渋谷の神南小学校の子ども達が、互いに桜島大根を育てながら、交流し、絆を深めていこうというものです。



桜峰小学校では9月4日、種まきが行われました。中には、こんな児童も・・・！





（桜峰小学校・児童）「（桜島大根農家さんは）僕のおじいちゃんです！（どんなおじいちゃん？）自慢のおじいちゃん！」その自慢のおじいちゃんというのが、桜島大根農家・坂元 次夫さんです。（桜島大根農家・坂元次夫さん）「雨だけど、大根が大きくなるために、愛情込めて（種を）入れてください」教えてもらい、種まきができました。（桜峰小学校・児童全員）「大きな大根になれ～！」一方、東京・渋谷の神南小学校には、前回よりも、大きな大根を育ててほしいと、坂元さんが種まきの手伝いにやってきました。（神南小学校・児童）「よろしくお願いします」（桜島大根農家・坂元次夫さん）「良い大根ができるように、畑を作って帰ります」プロの指導を受けて、熱心に土づくりに励む子どもたち。少し圧倒されながらも、願いを込めて種まきを行いました。（神南小学校・児童）「（坂元さんは）豪快だったけど、優しく教えてもらったので、好きになっちゃいました」月に1度のリモート交流で絆を深めながら、2026年1月には桜島で一緒に収穫を行います。（神南小学校・児童）「でっかい大根とるぞー！おー！」