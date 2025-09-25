「大きな大根になれ～！」桜島と渋谷の小学生が絆育む″桜島大根プロジェクト″ 種まきに笑顔と願いを込めて
桜島と東京・渋谷の小学生が、桜島大根を育てながら、絆を深める桜島大根プロジェクトです。6月から、リモートなどで、交流を深めている子どもたち。いよいよ種まきが行われました。
このプロジェクトは、桜島の桜峰小学校と東京・渋谷の神南小学校の子ども達が、互いに桜島大根を育てながら、交流し、絆を深めていこうというものです。
桜峰小学校では9月4日、種まきが行われました。中には、こんな児童も・・・！
「（桜島大根農家さんは）僕のおじいちゃんです！（どんなおじいちゃん？）自慢のおじいちゃん！」
その自慢のおじいちゃんというのが、桜島大根農家・坂元 次夫さんです。
（桜島大根農家・坂元次夫さん）
「雨だけど、大根が大きくなるために、愛情込めて（種を）入れてください」
教えてもらい、種まきができました。
（桜峰小学校・児童全員）
「大きな大根になれ～！」
一方、東京・渋谷の神南小学校には、前回よりも、大きな大根を育ててほしいと、坂元さんが種まきの手伝いにやってきました。
（神南小学校・児童）
「よろしくお願いします」
（桜島大根農家・坂元次夫さん）
「良い大根ができるように、畑を作って帰ります」
プロの指導を受けて、熱心に土づくりに励む子どもたち。少し圧倒されながらも、願いを込めて種まきを行いました。
（神南小学校・児童）
「（坂元さんは）豪快だったけど、優しく教えてもらったので、好きになっちゃいました」
月に1度のリモート交流で絆を深めながら、2026年1月には桜島で一緒に収穫を行います。
（神南小学校・児童）
「でっかい大根とるぞー！おー！」