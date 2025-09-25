日経225先物：25日19時＝70円安、4万5390円
25日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比70円安の4万5390円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値4万5754.93円に対しては364.93円安。出来高は1025枚となっている。
TOPIX先物期近は3155ポイントと前日比1.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は30.35ポイント安で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 45390 -70 1025
日経225mini 45390 -65 24863
TOPIX先物 3155 -1.5 2358
JPX日経400先物 28330 -55 91
グロース指数先物 754 -1 42
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3155ポイントと前日比1.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は30.35ポイント安で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 45390 -70 1025
日経225mini 45390 -65 24863
TOPIX先物 3155 -1.5 2358
JPX日経400先物 28330 -55 91
グロース指数先物 754 -1 42
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース