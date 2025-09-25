　25日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比70円安の4万5390円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値4万5754.93円に対しては364.93円安。出来高は1025枚となっている。

　TOPIX先物期近は3155ポイントと前日比1.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は30.35ポイント安で推移。


○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 45390　　　　　 -70　　　　1025
日経225mini 　　　　　　 45390　　　　　 -65　　　 24863
TOPIX先物 　　　　　　　　3155　　　　　-1.5　　　　2358
JPX日経400先物　　　　　 28330　　　　　 -55　　　　　91
グロース指数先物　　　　　 754　　　　　　-1　　　　　42
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース