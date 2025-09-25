Photo: 神津文人

徐々に暑さも落ち着いてきて（本当に少しずつですが）、そろそろいよいよランニングシーズンへ。

今季の新作シューズとして登場したブルックスの「ハイペリオンマックス 3」（税込28,600円）は、レースにもぴったりのスピードモデル。どんなシューズで、どんな走り心地なのでしょうか。テスト用に用意して頂いたシューズで実際に走り、レビューしていきたいと思います。

ミッドソールに最先端のフォーム素材を使用

Image: BROOKS 「ハイペリオンマックス 3」。写真のカラーはレッド

ブルックスは、1914年にアメリカで誕生した老舗ブランド。1975年にいち早くEVA（エチレン ビニール アセテート）をミッドソールに採用したランニングシューズを開発し、その後のスタンダードを築いたことでも知られています。2001年からランニング専業ブランドとなり、アメリカではランニング専門店売り上げシェアNo.1に君臨するほどの人気です。

今回登場した「ハイペリオンマックス 3」は、日々のトレーニングにおけるパフォーマンス向上を目的に開発された高反発厚底モデル。「ハイペリオン」はシリーズ化されており、プレート非搭載のスピードトレーニングモデル「ハイペリオン 3」（税込22,000円）、トップアスリート向けのレーシングモデル「ハイペリオンエリート 5」（税込42,900円）といったモデルがラインナップされています。

Photo: 神津文人 ミッドソールの上部にDNA GOLDを採用。ブルックス史上最高のエネルギーリターンを実現した素材です

「ハイペリオンマックス 3」のミッドソールは2層構造。トップ部分にDNA GOLD（ディーエヌエーゴールド）、ボトム部分にDNA FLASH v2（ディーエヌエーフラッシュ v2）という素材が使われています。

DNA GOLDは、ブルックス史上最高のエネルギーリターンを実現した新素材。100％のPEBA（ポリエステールブロックアミド）に、窒素を高圧注入しているとのこと。超軽量・高反発・高柔軟性が特徴のフォーム素材で、DNA FLASH v2と比較しても、14％エネルギーリターンが大きく、11％軽量で、柔軟性も25％高いそうです。

推進力を高めるためのプレートを搭載

Photo: 神津文人 ミッドソールの間に樹脂製のプレートを搭載。推進力と安定性の向上に貢献

2層に分かれているミッドソールの間には、Speed Vault（スピードボールト）プレートが搭載されています。Speed Vaultプレートは、樹脂製。カーボン製のプレートと比較すると、柔軟でしなりやすいのが特徴です。

このSpeed Vaultプレートと2層構造のミッドソールの組み合わせによって、高いクッション性、安定した着地、スムーズな重心移動、パワフルな蹴り出しを同時に実現。スピードトレーニングやレース本番に適したハイパフォーマンスなモデルに仕上げられています。

加えて、Rapid Roll（ラピッドロール）ロッカーと名付けられた、滑らかな曲線を描くソール構造が、踵から爪先までの滑らかな重心移動をサポート。効率の良い足運びを助け、スピードを出しやすくしてくれます。

「ハイペリオンマックス 3」は履きこなしやすいスピードモデル

Image: BROOKS

実際に「ハイペリオンマックス 3」で走ってみると、これがかなり良い感じ。反発性と安定性のバランスが抜群でした。

推進力に重きを置いたスピードモデルは、安定性に欠け、脚力が不足しているランナーにはコントロールしにくいものもあります。大きな反発は得られるものの、着地時のブレやグラつきを抑えるのにエネルギーを使ってしまい、長いレースでは脚がもたないなんてこともしばしば。

その点、「ハイペリオンマックス 3」は、とても扱いやすいスピードモデルだと言えます。“プレート入りシューズに初めてチャレンジする”という人にもおすすめしやすいシューズです。プレートが、カーボンではなく樹脂製ということもあって、過度な突き上げや硬さを感じることもありませんでした。

Photo: 神津文人 アッパーとシュータンが一体化した構造

アッパーは、軽量で通気性に優れたメッシュ素材。シュータンとアッパーが一体になった構造で中足部をしっかりとホールドしてくれます。また、シュータンと履き口周辺はニットになっていて、ソフトに足を包んでくれるのも嬉しいポイント。長い距離も快適に走れそうです。

Photo: 神津文人 かなり通気性あり、汗をたっぷりとかくレースでもシューズ内が快適に保たれそうです

最近、カーボンではない素材のプレートを搭載した厚底モデルが増えてきましたが、カーボンプレートのポテンシャルをしっかり発揮する自信がない初心者ランナーなどにとっては、うれしいトレンドになりそうです。

Source: BROOKS