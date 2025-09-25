9月3日、大麻を含む植物片を所持したとして麻薬取締法違反の罪で逮捕され、22日に起訴された俳優の清水尋也被告。24日には、警視庁東京湾岸警察署から保釈された。

「午後7時15分過ぎ、黒のスーツを身につけ、髪の毛を七三分けにした清水被告が湾岸署の玄関先に現れ、約5秒間にわたり、報道陣に頭を下げました。清水被告は『俳優としての未来に期待してくださっていた関係者や、ファンのみなさまを裏切る結果になってしまったこと、心から反省しております』などと謝罪し、再び約15秒間、頭を下げました」（芸能記者）

東京都出身で現在26歳の清水被告は、2013年公開の映画『震動』で芸能界デビュー。逮捕時にも、日曜劇場『19番目のカルテ』（TBS系）にレギュラーキャストとして出演中で、これからが嘱望される俳優のひとりだったことは間違いない。

「保釈時は、まさに“顔面蒼白”といった様子でした。本人も世間からの風当たりを自覚しているのでしょう。また『同居中の女性も逮捕された』と、女性関係についても触れられたことで、ファンからは大きな驚きの声があがっていました。

しかし今回の保釈で注目されたのは、そんな憔悴ぶりだけではありませんでした」（同前）

釈放の一報が流れると、Xにはこんな投稿が……。

《東京タワーとかスカイツリーとか富士山とか色んな高くて綺麗なもの見てきたけど、清水尋也の足がいっちゃん綺麗なんよ》

《清水尋也足長すぎてビビる》

はからずも、頭を下げて謝罪する姿勢から「長すぎる足」が注目されてしまったのだ。それもそのはず、彼はモデルとしても活躍してきたスタイルの持ち主だからだ。

「身長186cmの長身を生かし、ファッションショーにも多数、出演してきました。2020年9月には『ルイ・ヴィトン』のショーに出演したほか、2023年6月に『シャネル』のショー会場に顔を出したりしています。それ以前にも、2018年の『東京ガールズコレクション』など、モデルとしての出演には枚挙にいとまがありません。

一部では、すでに撮影済みで、発表前の映画があるなどとも報じられていました。演技にモデルにと多忙だった清水被告ですが、今回の逮捕で、今後の起用が白紙になったことは想像に難くありません。本人だけでなく、ファンの間でもまだまだショックは収まりそうにありません」（前出・芸能記者）

抜群のスタイルがまた生かされる日は、来るのだろうか。