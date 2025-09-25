◇男子ゴルフツアー パナソニック・オープン第1日（2025年9月25日 大阪府 泉ケ丘CC＝6993ヤード、パー71）

第1ラウンドが行われ、ツアー未勝利の森山友貴（24＝GOLF5）が1イーグル、7バーディー、2ボギー、1ダブルボギーの66で回り、5アンダーと好発進した。

「ここ最近ショットが荒れちゃってたけど、今日は結構まともに行ったと思う。最後の方はちょっとバラけちゃいましたけど、上がりもバーディーを取れてよかったんじゃないかなと思います」

後半の10番パー4、第2打残り85ヤードを56度で振り抜くと、そのままカップインしてイーグルを奪った。しかし、15番でダブルボギーを叩き後退。それでも、18番をバーディーで締め、首位と4打差とした。

中学時代から日米の2拠点で活動し、高校進学時に渡米。オレゴン大学で2年間過ごした後、ネバダ大学ラスベガス校でゴルフに励んだ。その後、「日本ツアーを小さい頃から見ていたし、やっぱり日本人として日本で1回やってみよう」と日本でQTに挑んだ。

今季は下部ツアーで優勝を経験したが、レギュラーツアーでは8月のKBCオーガスタの17位が最高。ショットに悩みがあったといい、「OBとか1発やってしまう」。課題解決のために選んだのは「ブルックス・ケプカのユーチューブ」だった。

「幡地さんも同じことをやっていて。ケプカのユーチューブでいいイメージつけたら、ちょっとこういう感じで振って良いのかなと思って、やってみたら飛距離も戻って、スピードも戻った」

ケプカのユーチューブからいい刺激を受け、好スタートを切った。「明日からまた新しい1日。自分のプレーを、できることをやるだけ」と冷静に意気込んだ。