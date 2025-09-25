【MLB】ダイヤモンドバックス4ー5ドジャース（9月24日・日本時間25日／フェニックス）

【映像】佐々木朗希、相手打者も手が出ない…衝撃の一球

ドジャースの佐々木朗希投手がダイヤモンドバックス戦にリリーフとして復帰登板を果たした。佐々木にとっては138日ぶりのメジャーのマウンド。しかも初のリリーフ起用という新たな挑戦の舞台で、いきなり存在感を見せつけた。

3ー1とドジャースがリードした7回裏、満を持して佐々木が登板。先頭のマッキャンをわずか2球でサードゴロに打ち取り、続く7番タワとの対戦に注目が集まった。カウント2ー2からの5球目、佐々木は真っ直ぐを選択。投じられたのは99.1マイル（約159.5キロ）のストレートだった。内角低めにズバリ決まる一球に、タワはバットを振ることすらできず。球審の右手が上がると同時に見逃し三振となり、スタンドもざわめいた。

その瞬間、解説席も大盛り上がり。元メジャーリーガーで解説を務めた川崎宗則氏は「ナイスボール！イヤー！朗希！素晴らしい！」と絶叫。大リーグ評論家の福島良一氏も「制球がいいですね」と冷静に評価すると、川崎氏は「キャッチングもいいよ！これはすごいフレーミング！」と捕手ロートベットの技術にも触れて絶賛を惜しまなかった。

打者にとってはほぼ反応不可能なコースと球威で、中継の視聴者の間でも「何いまの？」「マジでいい球」「最高の球」「救世主だ」「圧巻投球やな」といった驚きと称賛の声が相次いだ。

佐々木はわずか1イニングのみの登板となったが、13球を投げ2奪三振と圧巻の投球を見せ、ファンからは「鳥肌が立った」「こんな投球を待っていた」と熱狂的な声も。ポストシーズンを前にブルペンの救世主候補として期待が一気に高まった。

※川崎宗則氏の「崎」は正式には「たつさき」

（ABEMA『SPORTSチャンネル』）