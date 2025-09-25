ミスドハロウィン×ブラックサンダーが『再雷』！　コラボの完成度が高すぎる　実食レビュー

今年もやってきました！ ミスタードーナツのハロウィン企画。昨年初めて実施され話題を呼んだ、人気お菓子「ブラックサンダー」とのコラボレーションが、2回目の登場です。公式が“再雷”と表現しているこのコラボ、ミスドもブラックサンダーも大好きな私としては見逃せません。

店頭には、いなずまを受けてビリビリしびれているようなユニークな顔が描かれた袋に入ったドーナツが並んでいます。全3種類を購入してきました。

◆ブラックサンダーチョコレート

まずは、「ブラックサンダーチョコレート」。チョコフィリング入りのチョコ生地をさらにチョコレートでコーティングし、ザクザク食感のビスケットとココアクッキーをトッピングした一品です。表面のゴールデントッピングがイナズマのように輝いているのも目をひきます。

「ブラックサンダーチョコレート」

ひと口かじると、チョコレート生地の甘さのあとに、圧倒的なザクザク感が口の中で弾けます。まさに、ブラックサンダーそのものの特徴的な歯ごたえです。

◆ブラックサンダー＆エンゼル



続いては、「ブラックサンダー&エンゼル」。ホイップクリームを入れたふわふわ生地に、チョコレートでコーティング。ビスケットとザクザク食感のココアクッキーがトッピングされています。

「ブラックサンダー＆エンゼル」

エンゼルクリーム特有のやわらかな食感にブラックサンダーのザクザク感が加わって、甘さとクリーミーさのなかに楽しい食感のアクセントがきいています。ホワイトチョコのイナズマ模様もキュートです。

◆ブラックサンダーチョコファッション



最後に、「ブラックサンダーチョコファッション」を味わってみました。オールドファッション生地にチョコフィリング、ビスケットとザクザク食感のココアクッキーをトッピングし、一部をストロベリーチョコでコーティングした一品。

「ブラックサンダーチョコファッション」

オールドファッション特有のサクッとした食感に、ブラックサンダーのザクザク感が加わって二重の楽しさ。ピンク色のストロベリーチョコがかわいらしく、甘ずっぱくておいしいです。

3種類すべてに共通しているのは、ブラックサンダーの代名詞であるザクザク食感がしっかり感じられること。それぞれ異なる生地を使いながらも、あの独特な歯ごたえがちゃんと味わえるのはすごい！

単なるトッピングにとどまらず、ドーナツ全体でブラックサンダーの世界観を再現している、完成度の高いコラボでした。

価格は3商品すべて237円（テイクアウト）、242円（イートイン）と同価格で手頃。3種類すべて制覇しても700円程度で楽しめます。10月31日（金）までの期間限定です。



（文＝minto）