M!LK冠番組「限界突破！やってM!LK」シーズン2放送決定「成長ぶりをお見せしたい」
【モデルプレス＝2025/09/25】5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの地上波初冠バラエティ番組『限界突破！やってM!LK』が、10月9日深夜0時59分から、シーズン2として復活することが決定した。
同番組は、2024年11月に結成10周年を迎え、いま乗りに乗るM!LKが、様々なチャレンジを通して自分たちの限界を突破しながら一流芸能人を目指す番組。シーズン1の放送終了から半年、この間M!LKは「イイじゃん」がSNSでの総再生回数23億回を超えるほどバズリ、メンバーそれぞれも映画やドラマ、バラエティ番組の出演で多忙を極め、ひと回りもふた回りも成長した。
満を持してのシーズン2の放送。今回も、M!LKを一流芸能人に育てる番組キャラクター・ミルミルくん（トミドコロ）と共に、メンバーの個性が炸裂するロケを行う。（modelpress編集部）
シーズン1が終わってからバラエティ番組にもいろいろと出させてもらったので、一流の方をたくさん見てきました。僕たちの成長ぶりをお見せしたいです！
スタジオのセットがすごい！シーズン1より全部がレベルアップしているので、今回どんな限界突破が出来るのか楽しみです。
この半年間でバラエティ番組をたくさん経験したので、音楽とバラエティの二刀流で、バラエティ界の大谷翔平を目指したいと思います！
スタジオに来たら番組の楽しさを思い出しました。（シーズン1が）終わったときは悲しすぎて忘れようとしたこともありましたけど、いまはシーズン2に向けて気合十分、頑張ります！
今年のM!LKは「イイじゃん」でたくさんの方に知っていただけたので、ここからこんなM!LKもあるんだよ、っていうところを番組を通してお見せしていきたいと思います。応援していただけたらうれしいです！
やったーー！シーズン2！モーめちゃくちゃ嬉しいじゃん！！この半年で成長したM!LK！いやいやまだまだ成長＆限界突破できる！目指せ一流芸能人！M!LKのみんなとスタッフさんとミルミルくんで素敵な番組作っていきます！
パワーアップして帰ってきたM!LKと、ずっと熱い眼差しでM!LKを見守っていたミルミルくんが半年ぶりにミルクアパートに集結します。シーズン2では、様々な“限界突破！”をしていく中でM!LKの喜怒哀楽いろんな感情が爆発します。5人が限界を超えて【新たな一面】を見せてくれる様子を楽しみにご覧ください！
