元AKB48福留光帆、ミニスカ衣装で美脚披露 ウィッグ＆金髪姿のビフォーアフターも公開「可愛い」「スタイル良い」
【モデルプレス＝2025/09/25】元AKB48の福留光帆が25日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つチェック柄ワンピーススタイルを公開した。
【写真】元AKB48メンバー、ミニスカで美脚披露
福留は「金髪にしてた時の収録だからウィッグを被ってました」とコメントし、テレビ収録現場で美しい脚が際立つチェック柄のワンピーススタイルを披露した。投稿では「なんだか並べたくなっちゃって金髪でもウィッグでも写真撮ったよ」とビフォーアフターも載せている。
この投稿に、ファンからは「可愛い」「スタイル良い」「二度見した」「似合う」などのコメントが寄せられている。
福留は、YouTubeチャンネル「佐久間宣行のNOBROCK TV」で公開された動画にて、大喜利の強さで話題を呼んだ。（modelpress編集部）
